Turismo religioso

Fernando Albrecht

Começo de Conversa

Edição impressa de 16/10/2018.

PARÓQUIA NS FÁTIMA/DIVULGAÇÃO/JC

A Frente Parlamentar de Turismo da Câmara Municipal de Porto Alegre, coordenada pelo vereador João Carlos Nedel (PP), está promovendo o Caminho dos Santuários, que será realizado dia 28. Inspirado no Caminho de Porto Alegre, o trajeto é de 10 quilômetros e será feito entre os santuários de Nossa Senhora do Trabalho e de Nossa Senhora de Fátima (foto), no bairro Ruben Berta, inaugurado em maio de 2017.

Respeito é bom

A polarização no primeiro turno das eleições acabou com amizades antigas e inimizades novas. Por isso, o grupo Vizinhança na calçada lança a campanha #temmeurespeito. A proposta é promover a valorização de quem pensa e vota de forma diferente, #temmeurespeito. Mais informações em: https://ow.ly/zYvo30me9I8/



Pisada no tomate

O candidato Jair Bolsonaro (PSL) cometeu um erro primário que arrepia as veteranas raposas felpudas da política. Afirmou que é "quase impossível não ser eleito". O "já ganhou" desmobiliza a militância e pode queimar a língua do autor. E não só na política, também no futebol esse clima é gol contra.

Por falar em ganhar...

...o mercado financeiro trabalha com uma convicção, segundo o economista Sidnei Moura Nehme, da NGO: "Bolsonaro só pode perder para Bolsonaro".

Graças a Deus

Entre outras tantas ausências da campanha para as proporcionais, este ano tivemos a quase inexistência de candidatos posando para fotos em que fingem estar assando o churrasco ou, pior, mexendo com uma colher de pau em um panelão de carreteiro. Na quase totalidade das vezes, a pose é tão forçada que dá indigestão em quem vê a foto. Às vezes, de quem come.

Arriba España

A Sociedade Espanhola de Bagé completou 150 anos na sexta-feira passada, ocasião em que se realizou a Festa Nacional da Espanha na antiga Rainha da Fronteira. A comemoração teve a presença do cônsul-geral da Espanha em Porto Alegre, Francisco de Asís Benítez Salas, do diretor do Instituto Cervantes em Porto Alegre, José Vicente Ballester, e da vice-cônsul honorária da Espanha em Bagé, Guillermina Morales.

Smartcities

Como a canadense Toronto se tornou referência no tema das smartcities, qual o papel das tecnologias de comunicação na gestão eficiente dos serviços urbanos e outras questões serão respondidas pelo representante do governo do Canadá Marcio Francesquine e a especialista em sustentabilidade da alemã Siemens Bianca Talassi. Será nesta quinta-feira a partir das 8h no Teatro CIEE-RS.

Opção de investimento

Com as incertezas do cenário político e econômico, quem tem uma poupança de razoável para cima está investindo em aplicações com juros prefixados, que chegam a render mais de 1% ao mês. Com a Selic a 6,5% ao ano e inflação que deve ir além dos 4%, dá um juro real cinco ou seis vezes maior. Mas o capital fica amarrado de cinco a sete anos.

Miúdas

INTELIGENTE a campanha da ATP no vidro traseiro dos ônibus urbanos: 1 ônibus=48 automóveis.

Finais

GRUPO Cortel assinou acordo operacional para a prestação de serviços de cremação ao Cemitério Belém Novo, que atua há mais de 100 anos.

Cortel assinou acordo operacional para a prestação de serviços de cremação ao Cemitério Belém Novo, que atua há mais de 100 anos. HOSPITAL Pompéia de Caxias do Sul já opera o mais moderno equipamento de hemodinâmica, o GE Innova modelo 530.