Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Ivan Mattos

Clubes

Edição impressa de 11/10/2018. Alterada em 11/10 às 01h00min Tradição renovada no Juvenil

Júlia Dias Kobe

MARCELO G. RIBEIRO/JC

Mantendo a tradição em constante renovação, 53 meninas entraram pisando sobre uma passarela de vidro que revelava lustres de cristal em seu interior e avançava do palco sobre a pista da Associação Leopoldina Juvenil para o Debut do sábado passado. O Salão Leopoldina recebeu uma escultura aérea espelhada que teve inspiração em Antoni Gaudí formando um cenário que remetia a um palácio de cristal complementado por painéis de LED em curva transmitindo as imagens do baile, dando leveza e sofisticação ao ambiente. As tradicionais valsas contrastaram mais uma vez com o som de música eletrônica prosseguindo a festa do concorrido Debut.

Tributo

O músico Gustavo Bing, que vem sendo muito elogiado em sua performance revisitando o repertório de Frank Sinatra, tem apresentação marcada para o dia 8 de novembro, às 20h, no Quinta da Cultura, no Teatro do União. Sinatra Sessions tem acompanhamento da banda que recria os clássicos do lendário cantor norte-americano em interpretação surpreendente do jovem cantor. Os ingressos para o show já estão disponíveis nas secretarias do clube.

Inscrições

As inscrições para o baile de debutantes da Sogipa de 2019 já estão abertas e as informações para as candidatas já estão disponíveis na Central de Eventos do clube. Em 2019, o tema do Debut será "filtro dos sonhos", ideia que passa uma mensagem de pureza, segurança, sabedoria, sorte e de renovação de energias. O baile de debutantes, marcado para 14 de setembro, é o ponto alto de uma programação que promete ser intensa.

Voleibol

Entre 12 e 15 de outubro, a VIII Copa Sogipa irá reviver a rivalidade entre Brasil e Argentina com o desafio de voleibol. Serão nove equipes brasileiras e 13 argentinas disputando as categorias sub-19 masculino e feminino. Na abertura do campeonato, nesta sexta-feira, 12 de outubro, o campeão olímpico Gustavo Endres marcará presença na plateia.

Medalha

A primeira medalha conquistada pelo Brasil nos jogos Olímpicos da Juventude, em Buenos Aires, veio na prova de revezamento 4x100m livre misto com o nadador do Grêmio Náutico União, Lucas Peixoto, treinado por Ken Hamada Sorgi. O Departamento de Natação do União tem o apoio de Marcelo Dias da Silva - Advocacia e do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).