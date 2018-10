PDT ficará neutro no 2º turno e será oposição ao próximo governo

Bruna Suptitz

Quarto colocado na disputa ao governo do Estado com o candidato Jairo Jorge, o PDT definiu ontem, em reunião do diretório estadual, que manterá neutralidade em relação ao segundo turno - a disputa é entre o governador José Ivo Sartori (MDB) e o ex-prefeito de Pelotas Eduardo Leite (PSDB).

"Nenhum dos projetos nos representa. Coletivamente, o partido optou pela neutralidade, para preservar nossa integridade. Não vamos nos degladiar por outros", declarou o presidente estadual do PDT, deputado federal Pompeo de Mattos.

Ainda assim, quadros do partido estão liberados a manifestar apoio a algum dos candidatos, desde que não seja em nome da sigla. Ontem, a propaganda de rádio de Sartori contou com manifestação de apoio do prefeito de São Gabriel, Rossano Gonçalves (PDT).

A reunião de ontem também decidiu que o PDT será oposição ao próximo governo na Assembleia, independente de quem ganhar. A legenda integrou a base de Sartori do início da gestão até o abril do ano passado, quando saiu para lançar a candidatura de Jairo Jorge.

Pouco antes do ato, Jairo publicou uma mensagem no Twitter, dizendo que "no PDT encontrei o carinho que jamais tive em outra agremiação. Dedicarei meu trabalho e empenho ao PDT porque acredito no partido, pelo legado de Brizola e pelo que o trabalhismo representa".

Na semana passada, o pedetista declarou, em entrevista à rádio Bandeirantes, que sua defesa era para que o partido não integrasse nenhum governo. O Solidariedade, partido que integrou a coligação encabeçada por Jairo, formalizará hoje apoio à candidatura de Eduardo Leite.