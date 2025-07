Projeto do Plano Diretor de Porto Alegre deve ir para a Câmara em agosto

Plano Diretor de Porto Alegre estará apto para seguir ao debate na Câmara Municipal no fim de agosto. A projeção é do secretário municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Bremm audiência pública, que acontece no dia 9 de agosto no auditório Araújo Vianna Em estudo há mais de cinco anos, oestará apto para seguir ao debate na Câmara Municipal no fim de agosto. A projeção é do. Antes disso, a proposta passará pelo crivo da população em

divide a atual lei do Plano Diretor em dois documentos Bremm apresentou os principais pontos da iniciativa durante visita ao Jornal do Comércio nesta quinta-feira, 24 de julho. A proposta: um estratégico, outro com o regramento a ser seguido pela construção civil.

O secretário municipal de Comunicação, Luiz Otávio Prates, também está participando da apresentação do projeto em uma rodada de conversas com os meios de comunicação de Porto Alegre.

Após a apresentação do histórico da revisão do Plano Diretor, Prates destacou que as novas leis contemplarão aprendizados de dois grandes momentos que impactaram a cidade: a pandemia de Covid-19 e a enchente de 2024.

A audiência pública, considerada o momento máximo dos debates sobre o Plano Diretor com a população, será seguida da revisão dos projetos de lei para contemplar as contribuições recebidas.

None