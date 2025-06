Porto Alegre lança campanha para incentivar cuidado com a cidade

Com o objetivo de conscientizar a população e promover cuidados com a cidade, a prefeitura de Porto Alegre lançou nesta terça-feira (17) a campanha “Minha cidade é a minha casa”. A iniciativa busca incentivar atitudes simples e fundamentais, como a separação correta do lixo, o cuidado com a limpeza urbana e o combate ao vandalismo, de uma maneira leve, participativa e com bom humor.



O evento de lançamento contou com a presença do prefeito Sebastião Melo e do secretário municipal de comunicação social, Luiz Otávio Prates. Buscando um clima leve e divertido, o humorista Jair Kobe, popularmente conhecido por seu personagem Guri de Uruguaiana, foi um dos convidados da prefeitura e atuou como apresentador do encontro. A campanha é uma realização do Gabinete de Comunicação Social (GCS).

"O prefeito Melo sempre nos determina que a comunicação institucional tem que ter um viés de conscientização. E foi isso que fizemos. No primeiro mandato fizemos um esforço para essa conscientização e precisávamos dar um passo adiante. Essa campanha vem ao encontro disto: é justamente dar esse passo adiante nos cuidados da cidade", afirmou Prates.



Segundo o secretário, o projeto "Minha cidade é a minha casa" busca somar às iniciativas de cuidado com a cidade promovidas pela prefeitura. Prates destacou que a gestão de Sebastião Melo investiu cerca de R$ 500 milhões nessa área mas que, apesar disso, "a prefeitura sozinha tem suas limitações".



"É nosso dever compartilhar um pouco deste desafio com a sociedade. E quando falamos que não fazemos sozinhos, é porque todo mundo pode ajudar a manter a cidade limpa e organizada. É parte nossa, enquanto sociedade, manter a cidade organizada. E é por isso que a gente precisa cuidar de Porto Alegre, como a gente cuida da nossa casa", destacou o secretário.



