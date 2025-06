Aneel confirma reajuste médio de 12,39% para a RGE

Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou o reajuste tarifário anual da RGE em reunião realizada nesta terça-feira (17). Conforme a reportagem do Jornal do Comércio havia adiantado na semana passada A diretoria colegiada daaprovou oem reunião realizada nesta terça-feira (17). Conforme a reportagem do, o efeito médio nas contas de luz a ser percebido pelos consumidores será na ordem de 12,39%.

Para os clientes conectados em baixa tensão a elevação deverá ser de 14,14% (sendo de 14,11% para o grupo B1 que representa a classe residencial) e para a alta tensão (como indústrias e grandes comércios) um reflexo de 8,06%. Os novos valores das contas de luz da concessionária começam a vigorar nesta quinta-feira (19). A distribuidora de energia atende cerca de 3,18 milhões de unidades consumidoras em 381 municípios gaúchos.

Os índices do reajuste, conforme nota da Aneel, foram impactados pelos custos com encargos setoriais, aquisição de energia, atividades de distribuição e de componentes financeiros de processos anteriores. Pelo procedimento da Aneel, são repassados os custos com compra e transmissão de energia e os encargos setoriais que custeiam políticas públicas estabelecidas por meio de leis e decretos.

A Aneel também aprovou nesta terça-feira a recomendação ao Ministério de Minas e Energia (MME) para a prorrogação do contrato de concessão da RGE. Segundo a decisão adotada em reunião da diretoria colegiada do órgão regulador, a distribuidora cumpriu os critérios relativos à eficiência da continuidade do fornecimento de energia e da gestão econômico-financeira. O Ministério de Minas e Energia tem prazo de 30 dias para avaliar a prorrogação da concessão da empresa gaúcha que encerra em 6 de novembro de 2027.