Onze municípios gaúchos reportam danos por conta da chuva

11 municípios que reportaram danos devido à chuva que tem atingido o Estado desde esta segunda-feira (16) . Há desde inundação até bloqueios de estradas. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulgou uma lista de. Há desde inundação até bloqueios de estradas.

Em Colinas, parte do município está sem energia elétrica. Encruzilhada do Sul soma 15 residências inundadas, 30 desalojados e 150 afetados pelo transbordamento do córrego Lava Pés.

• LEIA TAMBÉM: Acidente e chuva deixam trânsito nas rodovias da Região Metropolitana congestionado

A cidade de Gentil reporta dano em telhado de uma residência. Nova Hartz contabiliza dano em um telhado, com queda de árvore, poste e fios elétricos caídos.

Conforme a MetSul, teve granizo no final da tarde desta segunda-feira em Livramento MetSul/Reprodução/JC

Em Paraíso do Sul, a ERS-287 foi totalmente bloqueada. Passa Sete apresenta problemas em pontes e aterros. As aulas foram suspensas no município.

Santa Cruz do Sul teve de colocar lona em três residências. Santa Maria reporta 36 alagamentos, uma inundação, um colapso em edificação, uma queda de árvore e 34 casas danificadas, 9 desabrigados e 178 outros afetados.

Santana do Livramento enfrenta danos em telhados de diversas residências e apoia o município com lonas. Segredo, onde as aulas também foram suspensas, registrou transbordamento em arroios e água sobre pontes. Já em Sobradinho, a ponte de Linha Bernardino–Vale do Sol foi interditada.