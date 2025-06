São Vicente, Encruzilhada, Santa Maria e Caçapava são as cidades mais atingidas pela chuva

Os acumulados de chuva das últimas horas foram excessivos em vários municípios das regiões Oeste, Centro e Sul do Rio Grande do Sul. Os volumes em 24 horas até às 5h da manhã desta terça-feira (17) na rede do Instituto Nacional de Meteorologia foram de 141 mm em São Vicente do Sul, 132 mm em Encruzilhada do Sul, 120 mm em Santa Maria e 81 mm em Caçapava do Sul. As informações foram divulgadas pela MetSul.

A intensa instabilidade teve início ainda na tarde e noite de segunda-feira com chuva forte a torrencial e temporais de granizo no Oeste, mas ganhou força e avançou pelo Estado na madrugada.



Desde sábado, na rede do Instituto Nacional de Meteorologia os acumulados somam 228 mm em São Vicente do Sul, 172 mm em Santa Maria, 168 mm em Encruzilhada do Sul, 125 mm em Alegrete e 112 mm em São Borja. Em Porto Alegre, a chuva é contínua.



Em estações automáticas particulares e da Secretaria Estadual da Agricultura, a chuva entre a meia-noite e 5h desta terça, ou seja, em apenas cinco horas, atingiu 156 mm em Alegrete, 127 mm em Jaguari, 108 mm em São Francisco de Assis, 101 mm em Santa Maria, 98 mm em São Sepé, 93 mm em Cachoeira do Sul e 92 mm em Maçambará.



Apesar da intensa instabilidade, aberturas de sol entre as nuvens podem ocorrer ao longo desta terça em parte do Estado, especialmente em pontos da Metade Norte, onde vai atuar ar mais quente com a presença de uma corrente de jato em baixos níveis.