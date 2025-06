Defesa Civil alerta para semana com risco de alagamentos, inundações e enxurradas no Rio Grande do Sul

A partir desta segunda-feira (16) a chuva retorna para grande parte Estado de forma intensa, com precipitação forte e volumosa em temporais com vento e queda de granizo. Segundo alerta da Defesa Civil e do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (CENAD), válido da madrugada desta segunda até quinta-feira (19), há risco de inundações, alagamentos e enxurradas em áreas de alta vulnerabilidade. A maior área de risco são as regiões Centro e Oeste, com grandes acumulados de chuva previstos.

De acordo com a MetSul Metereologia, as cidades com maior risco de chuva excessiva essa semana são Santo Ângelo, São Luiz Gonzaga, São Borja, Itaqui, Alegrete, Santiago, Santa Maria, Tupanciretã, Sobradinho, Cruz Alta, Ijuí, São Gabriel, Cachoeira do Sul, Santa Cruz do Sul, Canguçu, Camaquã, Caçapava do Sul e Encruzilhada do Sul, assim como municípios próximos.

Também conforme a MetSul, as áreas de Pelotas, Porto Alegre, Região Metropolitana, Uruguaiana, Lajeado, Passo Fundo, Caxias do Sul, Montenegro e proximidades também estão em zona de risco de chuva forte, embora com volumes menores.

Recomendações

De acordo com a Defesa Civil, em caso de alagamentos, exurradas e inundações, tenha os seguintes cuidados.