Massa de ar polar chega ao Estado após temporais nesta quinta-feira

A quinta-feira (5) começa com tempo instável em todo o Rio Grande do Sul. Nuvens carregadas predominam desde a madrugada, com chuva generalizada, inclusive forte e acompanhada de trovoadas em diversas regiões. A área mais suscetível a temporais é nas Missões, mas há risco em outras partes do Estado. Já a Campanha e o Sul devem registrar aberturas de sol ainda pela manhã, com gradual melhora no tempo ao longo do dia.

Em Porto Alegre e na Região Metropolitana, a instabilidade marca presença desde cedo, com previsão de chuva isoladamente forte e trovoadas. A temperatura varia entre 14°C e 24°C. Ao longo do dia, o tempo segue instável, mas com momentos de melhoria.

A principal intempérie, porém, não será a chuva, mas o que vem depois, alerta a MetSul Meteorologia. Ainda na noite desta quinta, uma nova massa de ar polar começa a avançar sobre o Estado, trazendo de volta o frio mais intenso e o risco de geada. Esta será a segunda massa de ar frio do mês — a primeira, na semana passada, provocou mínimas de -5°C em Pinheiro Machado e 5,7°C em Porto Alegre, com geada ampla em diversas regiões.

Com o avanço da nova alta pressão de origem polar pelo Uruguai e o território gaúcho, o tempo firma na sexta-feira (6), especialmente na Metade Sul, onde o amanhecer já será frio. As mínimas devem ficar ao redor ou abaixo de 4°C, com possibilidade de geada na Campanha e na Zona Sul. No Oeste, Centro e Costa Doce, as mínimas devem variar entre 6°C e 8°C.

O sol aparece entre poucas nuvens, e a temperatura sobe lentamente durante a tarde, sem passar de 20°C em muitas áreas. Após, o fim de semana será marcado por madrugadas frias, sobretudo no sábado e domingo, embora o impacto não deva ser tão abrangente quanto o observado no início do mês.