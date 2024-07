Felipe Camozzato é candidato à prefeitura pelo Novo em Porto Alegre

O deputado estadual Felipe Camozzato (Novo) foi confirmado como candidato à prefeitura de Porto Alegre em uma chapa pura do partido, integrada também pela empresária Raqueli Baumbach. A convenção partidária que oficializou os concorrentes ao pleito também divulgou o nome dos candidatos à Câmara Municipal nesta terça-feira (30), no Palácio do Comércio.

O evento atrasou cerca de uma hora devido à votação da reforma administrativa proposta pelo governador Eduardo Leite (PSDB) na Assembleia Legislativa. Camozzato, que é contrário à iniciativa, estava acompanhando a votação, que acabou se estendendo, antes da convenção.

LEIA TAMBÉM: Reforma administrativa é aprovada na Assembleia Legislativa

O evento iniciou de maneira protocolar, sem a sua presença. Assim, foi realizada uma votação das decisões partidárias para o pleito a partir da aclamação dos filiados. No momento em que Camozzato chegou, era anunciado seu nome para apreciação dos presentes. Assim, o deputado estadual foi aplaudido e recebido aos gritos de "POA tem jeito, Camozza prefeito". Junto dele, estava o deputado federal Marcel Van Hattem (Novo).

Os discursos dos 24 candidatos a vereador foram marcados por defesas ao empreendedorismo e críticas aos impostos e ao Estado. Cada um teve tempo de um minuto para falar antes de passarem a palavra a Van Hattem, que iniciou sua fala com gritos de “Fora, Lula” e “Fora, Maria do Rosário (PT)”, citando nominalmente a concorrente de Camozzato na disputa à prefeitura de Porto Alegre.

A fala de Van Hattem contou com críticas ao Supremo Tribunal Federal, ao atual governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e às eleições venezuelanas, assim como pela defesa de sua candidatura ao Senado em 2026. Além disso, ele ressaltou a história do Novo, que disputou a primeira eleição em Porto Alegre em 2016, tendo sido eleito Camozzato como vereador. Em 2024, é a primeira vez que a sigla possui candidatura majoritária.

Camozzato, por sua vez, começou falando sobre a votação na Assembleia Legislativa, alegando que “infelizmente a gente perdeu”. Um apoiador respondeu que, na verdade, o deputado estadual “ganhou” e ele complementou ter tido “pelo menos paz de espírito”. “Eu estou pensando se vão tocar a música do Titanic enquanto as finanças do estado afundam”, complementou.

“Eu vou polarizar entre o que é certo e o que é o errado nessa eleição”, prometeu o candidato. Ele ainda comentou a escolha pela vice, dizendo ter buscado Raqueli enquanto uma administradora que teve o seu negócio impactado pelas enchentes e que "aprendeu com isso". "É o povo pelo povo. E nós vamos ter que mostrar para Porto Alegre que o Novo é o povo", acrescentou.

Em uma defesa da meritocracia e sobre o fato de ter uma vice mulher integrando a chapa, afirmou ainda que Raqueli “não foi escolhida por ser mulher, porque no partido Novo não tem cota, se ela não fosse competente ela não estaria aqui”.