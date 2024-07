Reforma administrativa é aprovada na Assembleia Legislativa

Deputados estaduais do Rio Grande do Sul aprovaram em sessão extraordinária nesta terça-feira (30), por 48 votos favoráveis a 2 contra, o projeto de lei que prevê reformas na administração pública do Estado , reestruturação de carreiras, reajustes salariais para servidores e permite contratações temporárias de trabalhadores para a reconstrução do RS após as enchentes.

A proposta enviada pelo Executivo foi votada sem apreciação das 34 emendas protocoladas pelos parlamentares, após aprovação de requerimento de preferência para votação do texto original. Devido ao longo período de discussão da matéria, foi necessária a convocação de sessão extraordinária na sequência, por ter sido extrapolado o limite de quatro horas em plenário.

Líder do governo Eduardo Leite no parlamento, o deputado estadual Frederico Antunes reconheceu que a proposta do Executivo não é ideal por não contemplar aumentos pedidos por setores do funcionalismo, mas afirmou ser um primeiro passo para valorização dos servidores. "O projeto traz avanços. Não na proporção do desejo das categorias, mas que reconhece um avanço que o governo do Estado pode e deve fazer no momento", afirmou o parlamentar.

Votaram contra o projeto os deputados Felipe Camozzato (Novo) e Rodrigo Lorenzoni (PL).

Em relação aos reajustes salariais dos servidores, eles serão serão divididos em três categorias, sendo a primeira (A e B) com subsídio integral a partir de janeiro de 2025, a segunda (C e D) em duas parcelas - janeiro de 2025 e outubro de 2025 - e a terceira (E e F) em três parcelas - janeiro de 2025, outubro de 2025 e outubro de 2026.

O projeto abrange 39.082 servidores, sendo 59% ativos e 41% inativos.