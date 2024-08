As perdas da agricultura gaúcha

Jornal do Comércio, edição de 09/08/2024 Com o objetivo de cobrar ações imediatas de apoio do governo federal após as enchentes de maio, que ocorreram após três anos de perdas por estiagem, produtores rurais do Rio Grande do Sul realizaram, em 8 de agosto, o Movimento SOS Agro RS. Ao menos 300 tratores participaram do ato em Porto Alegre (). Precisamos dar apoio a quem coloca comida na mesa! (Júlia Moura)

Agricultura II

Engraçado é que muitos agricultores são defensores do estado mínimo, mas na hora que a coisa aperta, o governo federal tem que ajudar. Inacreditável! (Rosângela Alves)

Osvaldo Aranha

coluna Começo de Conversa, JC, 29/07/2024 A avenida Osvaldo Aranha, entre o túnel e a avenida Cauduro, tem passado por evidentes mudanças. Além de um grande número de lojas fechadas ou com placas de aluga-se, outra mudança perceptível no bairro Bom Fim é a preparação de terrenos para novos empreendimentos imobiliários residenciais (). Baixar o preço do aluguel ninguém quer. Os proprietários preferem deixar o imóvel fechado, e a cidade é que sofre como um todo. (João Antônio Boeira)

Comércio

Site do JC, 02/08/2024 A Linna anunciou o fechamento da operação na rua Senhor dos Passos, no Centro de Porto Alegre. Tradicional loja de artigos para festa e artesanato, a loja já havia mudado o formato da matriz durante a pandemia (). A concorrência com a internet está derrubando as lojas, que têm custos muito altos de operação. (Cecílio Delias Oxley)

Cinema

site do JC, 23/07/2024 O filme Ainda Estou Aqui, do diretor brasileiro Walter Salles e que conta com Fernanda Montenegro, Selton Mello e Fernanda Torres no elenco, foi indicado para a Competição Oficial da 81ª edição do Festival de Cinema de Veneza (). Muito bom e importante, mas essa coisa monotemática de ditadura militar já saturou. Vivemos presos nesse looping temporal. Já tivemos Marighella há pouco. Mesmo assim, acho que sempre vale a pena falar de vítimas da ditadura como Rubens Paiva, Herzog e outros. Mas de Mário Kozel Filho e Orlando Lovecchio, ninguém fala, né? Não é conveniente, nem cabe na narrativa, lembrar também deles, pessoas injustiçadas, feridas e assassinadas por muitos que até hoje se vendem como defensores da liberdade e da democracia. (Carlos Maurício Ardissone)

Infraestrutura

coluna Pensar a Cidade, JC, 24/07/2024 O Centro de Porto Alegre seguirá com obras até o fim do ano (). O Centro de Porto Alegre, onde as obras já foram concluídas, está excelente. Só que não existe mágica, ou seja, obras demandam tempo. (Vera Fonseca)