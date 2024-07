Mudanças na avenida Osvaldo Aranha

Chama a atenção o grande número de lojas fechadas ou com placas de aluga-se no trecho da avenida Osvaldo Aranha entre o túnel e a rua Cauduro. Outra mudança perceptível na artéria do Bom Fim é a preparação de novos empreendimentos imobiliários residenciais. São pelo menos três projetos entre a rua Garibaldi e a saída para o túnel, caso desse terreno na foto.



Mapa Econômico - Capítulo 1

A edição de hoje do Jornal do Comércio tem 76 páginas, engordada com a publicação do primeiro capítulo do Mapa Econômico do Rio Grande do Sul em 2024. Vale a pena ler e guardar o suplemento encartado, com dados e indicadores da parte Norte do Estado. É o especial de estreia da segunda temporada do Mapa Econômico.

Me engana que eu gosto

Um senhor idoso encostou no balcão de um minimercado do bairro Cidade Baixa. Pegou quatro torrões de amendoim tamanho família. Na hora de pagar, falou para quem quisesse ouvir. — Isso aí dá uma potência... E arrematou. — E o melhor é que não tem açúcar, sou diabético. Só tem.

A luz do procurador

Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), Geraldo Da Camino entra no campo da poesia, lançando, em setembro, o livro "Até que a luz estranhe a vista" (Editora Patuá).

Salvados da enchente

Odete Girardi é dona de armazém em São Leopoldo Fábio Pilger/divulgação/jc

Odete Girardi é aquela figura típica dos bairros populares, conhecida por todos. Aos 70 anos, é gerente e única funcionária do armazém que mantém no bairro Rio dos Sinos, em São Leopoldo. Nem a perda total de todo tipo de mercadoria que comercializa no local foi capaz de tirar seu bom humor. Está há 52 anos no bairro, é mãe de dois filhos e natural de Lajeado. É a quarta enchente que ela enfrenta, mas pela primeira vez perdeu absolutamente tudo em maio.



Sebo no tanque

A JBS anunciou que 1,2 milhão de toneladas de sebo bovino e banha de porco já foram direcionadas para produção de combustível sustentável de aviação nos últimos dois anos. A Friboi, empresa do grupo, iniciou estudos para testar a viabilidade da produção de SAF usando resíduos animais. O uso do sebo bovino para geração de biocombustível é conhecido como "cowpower" (o poder da vaca, na tradução literal).

Ação entre amigos

Com condenações eleitorais diversas ao longo dos últimos anos (débitos de diretórios inscritos na dívida ativa), a conta das multas dos partidos políticos chegou a R$ 378 milhões. O que fazem suas excelências santinhos do pau oco? Se mobilizam para conseguir anistia da União. Provavelmente conseguirão.

Trens como alvo

Enquanto as forças de segurança francesa redobraram os cuidado nos aeroportos, ações extremistas na Olimpíada escolheram os trilhos com seus trens de alta velocidade (TGV, Train à Grande Vitesse) para melar a festa. Como o país abriga um exército do mal, era inevitável que algo ruim acontecesse. Provisoriamente.

Uma vida muito difícil

A propósito dos 200 anos da imigração alemã no Rio Grande do Sul, para colher subsídios para seu livro "A Nova Face dos Muckers" (Editora Rotermund), o historiador e escritor Moacyr Flores descobriu que muitos pais registravam seus filhos com os mesmos nomes. Isso porque um deles fatalmente morreria antes da adolescência devido à altíssima mortalidade infantil.

De olho nos estrangeiros