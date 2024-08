Tradicional loja de festas de Porto Alegre fecha loja no Centro

anunciou o fechamento da operação no Centro de Porto Alegre. O negócio, que já havia mudado o formato da loja matriz durante o período da pandemia, fechou o ponto na rua Senhor dos Passos. A informação foi divulgada através das redes sociais da empresa. Linna , tradicional loja de artigos para festa e artesanato,. O negócio, que já havia mudado o formato da loja matriz durante o período da pandemia, fechou o ponto na rua Senhor dos Passos. A informação foi divulgada através das redes sociais da empresa.

A nota, assinada por Rosi Luz, diretora da Linna, afirma que a decisão é um híbrido de sentimentos. " É com um misto de nostalgia e esperança que comunicamos o fechamento da nossa loja no centro de Porto Alegre, após mais de 30 anos de história na rua Senhor dos Passos . Agradecemos imensamente por todos esses anos de apoio e fidelidade. Agradecemos pela compreensão e esperamos continuar servindo vocês com o mesmo carinho e qualidade em nossa nova localização e pelos nossos canais digitais", diz o comunicado.

uma unidade na avenida Protásio Alves, no ponto onde funcionou, até 2022, as lojas Colombo. Mesmo com o fechamento da unidade, a Linna destaca a presença digital. "A boa notícia é que continuamos atendendo com a mesma dedicação nas nossas demais filiais. Queremos reforçar que estamos mais presentes do que nunca no WhatsApp, prontos para atendê-los de forma rápida e eficiente", diz Rosi através de nota. Em 2023, a loja abriu, no ponto onde funcionou, até 2022, as lojas Colombo. Mesmo com o fechamento da unidade, a Linna destaca a. "A boa notícia é que continuamos atendendo com a mesma dedicação nas nossas demais filiais. Queremos reforçar que estamos mais presentes do que nunca no WhatsApp, prontos para atendê-los de forma rápida e eficiente", diz Rosi através de nota.

Endereço e funcionamento das Lojas Linna

Porto Alegre

• avenida Azenha, nº 1317, bairro Azenha. De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Aos sábados, das 9h às 17h.

• rua Zeferino Dias, nº 667, bairro Sarandi. De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Aos sábados, das 9h às 17h.

• avenida Protásio Alves, nº 66 , bairro Rio Branco. De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Aos sábados, das 9h às 17h.

• avenida Assis Brasil, nº 2017, bairro Passo D'Areia. De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Aos sábados, das 9h às 17h.

Canoas

• rua 15 de Janeiro, nº 194, Centro. De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Aos sábados, das 9h às 17h.