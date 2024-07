Centro de Porto Alegre seguirá com obras até o fim do ano

Iniciadas em tempos e contextos distintos, três grandes obras de requalificação de espaços públicos no Centro de Porto Alegre estão atrasadas, se considerado o cronograma original de entrega de cada uma, e sem previsão de data para conclusão.

São elas a Usina do Gasômetro, o Viaduto Otávio Rocha e trechos de ruas e calçadas na área chamada de quadrilátero central. A prefeitura indica que todas devem ser entregues ainda este ano.

Além do atraso que já registravam, duas foram atingidas pela enchente que deixou parte da cidade debaixo d'água no mês de maio. A Usina do Gasômetro, pano de fundo de um dos pontos de chegada de pessoas resgatadas nas Ilhas de Porto Alegre e em Eldorado do Sul, teve todo o primeiro andar inundado.

Em outra parte do bairro, ficaram submersas, total ou parcialmente, as avenidas Borges de Medeiros e Otávio Rocha e as ruas Voluntários da Pátria, Marechal Floriano Peixoto, Vigário José Inácio, Doutor Flores, Uruguai e Rua da Praia (Andradas).

Das três obras, apenas o Viaduto passou por maio sem ser diretamente alcançado pelas águas da enchente que atingiu a cidade, por estar numa parte alta do Centro Histórico. Ainda assim, a obra foi impactada em consequência da cheia com a paralisação dos trabalhos e o atraso no recebimento de materiais, por exemplo.

As informações aqui apresentadas foram repassadas pelo secretário municipal de Obras e Infraestrutura, André Flores, em entrevista à rádio BandNews Porto Alegre.