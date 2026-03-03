Presidente do JC destaca evolução do Marcas de Quem Decide

Uma edição do Marcas de Quem Decide com significado especial. Essa foi a definição do diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero, ao abrir o evento de apresentação da pesquisa que aponta as marcas mais lembradas e preferidas do Rio Grande do Sul na manhã desta terça-feira, 3 de março.

“Pela primeira vez, o Marcas de Quem Decide é realizado dentro de uma universidade. E isso carrega um simbolismo importante. Estar aqui na Pucrs representa proximidade com conhecimento, inovação e formação de novas lideranças.” O dirigente também salientou a evolução do evento. “Mantivemos a tradição da certificação, pela manhã. E, pela primeira vez, ampliamos o evento para uma programação de conteúdo à tarde, dedicada a branding, posicionamento e construção de reputação”, observou.

Tumelero parabenizou os vencedores desta edição, que abrange mais de 70 setores da economia gaúcha. “São marcas que conquistaram um ativo intangível e poderoso: o espaço na mente e no coração de quem decide. E não é qualquer público. Estamos falando da percepção de gestores, executivos e lideranças empresariais.”

O presidente do JC ainda afirmou que o encontro celebra reputação e consistência. “Quando analisamos esses indicadores ao longo de 28 anos, temos um retrato consistente da performance das marcas, dos setores e da própria economia gaúcha. São dados que ajudam a compreender tendências, orientar decisões e apoiar investimentos”, apontou Tumelero, destacando que o JC aposta, cada vez mais, em entregar ao mercado informação qualificada, com jornalismo de dados e indicadores confiáveis.

E concluiu: “Marcas fortes constroem empresas fortes. Empresas fortes constroem economias fortes. E o nosso Estado precisa disso”.

O dirigente ainda reiterou ao público que Jornal do Comércio estará se mudando para o Tecnopuc nos próximos meses, reforçando o compromisso com inovação. “Somos uma empresa com 92 anos de história. Mas estamos profundamente comprometidos com os próximos 92. Estamos modernizando nossa estrutura, investindo em tecnologia, ampliando nosso jornalismo de dados, fortalecendo nossos produtos digitais e reposicionando nossa atuação dentro do mercado. E fazemos isso sem abrir mão daquilo que nos trouxe até aqui: credibilidade.”