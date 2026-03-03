Confira as fotos do Marcas de Quem Decide 2026

Salão de Atos da Pucrs, em Porto Alegre. Em um evento renovado, tanto em local quanto em formato, o Marcas de Quem Decide chegou à 28ª edição . O Marcas De Quem Decide 2026 reuniu lideranças gaúchas na manhã desta terça-feira (3), noEm um evento renovado, tanto em local quanto em formato, o

Pela manhã desta terça-feira (3), o projeto do Jornal do Comércio apontou as marcas mais lembradas e preferidas das lideranças gaúchas em 78 categorias. M ais de 4 mil marcas foram citadas pelo público na pesquisa e os representantes dos certificados subiram ao palco para receber o reconhecimento aplaudidos por uma plateia de mais de mil pessoas .

Uma das novidades do Marcas, neste ano, foi a extensão das atividades para o turno da tarde, programação que conta com palestras e painéis sobre construção de reputação e memória dos consumidores.

Para o Marcas 2026, foram ouvidas lideranças de mais de 47 cidades , que tiveram de responder a 172 perguntas. Treze marcas gaúchas foram dominantes, liderando de ponta a ponta em todo o Estado. Outro dado interessante é que 12 marcas do interior lideraram no Rio Grande do Sul.

Além das categorias individuais, há três especiais: Marca Gaúcha Ambiental, Marca Gaúcha Inovadora e a Grande Marca Gaúcha do Ano. A CMPC liderou, tanto em lembrança quanto em preferência como Marca Gaúcha Ambiental ; a Tramontina ficou em primeiro, também em ambos critérios, como Marca Gaúcha Inovadora e como Grande Marca Gaúcha do Ano .

O caderno especial com todos os dados da pesquisa circulará no dia 30 de março .