Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
Menu
CapaNotíciasMarcas De Quem Decide

Publicada em 03 de Março de 2026 às 10:57

Marcas de Quem Decide reconhece marcas mais lembradas e preferidas em evento renovado na Pucrs

Em 2026, além da certificação, palestras sobre reputação integram programação do Marcas de Quem Decide

Em 2026, além da certificação, palestras sobre reputação integram programação do Marcas de Quem Decide

Nathan Lemos/JC
Compartilhe:
Mauro Belo Schneider
Mauro Belo Schneider Editor-executivo
Em um evento renovado, tanto em local quanto em formato, o Marcas de Quem Decide chegou à 28ª edição. Na manhã desta terça-feira (3), no Salão de Atos da Pucrs, em Porto Alegre, o projeto do Jornal do Comércio apontou as marcas mais lembradas e preferidas das lideranças gaúchas em 78 categorias.
Em um evento renovado, tanto em local quanto em formato, o Marcas de Quem Decide chegou à 28ª edição. Na manhã desta terça-feira (3), no Salão de Atos da Pucrs, em Porto Alegre, o projeto do Jornal do Comércio apontou as marcas mais lembradas e preferidas das lideranças gaúchas em 78 categorias.
Conforme Elis Radmann, fundadora do Instituto Pesquisas de Opinião (IPO), responsável pela pesquisa, mais de 4 mil marcas foram citadas pelo público. Seus representantes subiram ao palco para receber os certificados, e foram aplaudidos por uma plateia de mais de 1 mil pessoas.
"Lembrança de marca é fruto da exposição, da consistência na Comunicação. Preferência representa uma escolha consciente de uma marca em detrimento dos concorrentes. Nesse caso, entra em jogo qualidade, confiança e atendimento", comparou Elis.
Uma das novidades do Marcas, neste ano, foi a extensão das atividades para o turno da tarde, programação que conta com palestras e painéis sobre construção de reputação e memória dos consumidores. Giovanni Jarros Tumelero, presidente do JC, explicou a decisão. "O Marcas continua no conteúdo, na troca de experiências e no relacionamento."
Marcas de Quem Decide aponta preferência e lembrança em 78 categorias | Nathan Lemos/JC
Marcas de Quem Decide aponta preferência e lembrança em 78 categorias Nathan Lemos/JC
Tumelero classificou, ainda, a conquista das marcas como um valor intangível. "É o espaço no coração e na mente de executivos", disse, destacando, em seguida, o fato de o evento estar sendo realizado pela primeira vez numa universidade. "Nos próximos meses também nos mudaremos para o Tecnopuc para nos aproximarmos do ecossistema de inovação, tecnologia e desenvolvimento", afirmou.
Em seu discurso, o vice-reitor da Pucrs, Marcelo Bonhemberger, celebrou a chegada do JC ao campus e brincou que o ano só começa depois do Marcas de Quem Decide. Na sequência, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, sublinhou que estar na Pucrs é estar em meio ao empreendedorismo. "Esse evento é de quem acorda cedo, dorme tarde e faz o Brasil funcionar", falou.
Para o Marcas 2026, foram ouvidas lideranças de mais de 47 cidades, que tiveram de responder a 172 perguntas. Treze marcas gaúchas foram dominantes, liderando de ponta a ponta em todo o Estado. Outro dado interessante é que 12 marcas do interior lideraram no Rio Grande do Sul.
Público lotou o Teatro da Pucrs para o Marcas de Quem Decide | Tânia Meinerz/JC
Público lotou o Teatro da Pucrs para o Marcas de Quem Decide Tânia Meinerz/JC
Além das categorias individuais, há três especiais: Marca Gaúcha Ambiental, Marca Gaúcha Inovadora e a Grande Marca Gaúcha do Ano. A CMPC liderou, tanto em lembrança quanto em preferência como Marca Gaúcha Ambiental; a Tramontina ficou em primeiro, também em ambos critérios, como Marca Gaúcha Inovadora e como Grande Marca Gaúcha do Ano.
O caderno especial com todos os dados da pesquisa circulará no dia 30 de março.

Notícias relacionadas