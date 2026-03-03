Marcas de Quem Decide reconhece marcas mais lembradas e preferidas em evento renovado na Pucrs

Em um evento renovado, tanto em local quanto em formato, o Marcas de Quem Decide chegou à 28ª edição. Na manhã desta terça-feira (3), no Salão de Atos da Pucrs, em Porto Alegre, o projeto do Jornal do Comércio apontou as marcas mais lembradas e preferidas das lideranças gaúchas em 78 categorias.

Conforme Elis Radmann, fundadora do Instituto Pesquisas de Opinião (IPO), responsável pela pesquisa, mais de 4 mil marcas foram citadas pelo público. Seus representantes subiram ao palco para receber os certificados, e foram aplaudidos por uma plateia de mais de 1 mil pessoas.

"Lembrança de marca é fruto da exposição, da consistência na Comunicação. Preferência representa uma escolha consciente de uma marca em detrimento dos concorrentes. Nesse caso, entra em jogo qualidade, confiança e atendimento", comparou Elis.

extensão das atividades para Uma das novidades do Marcas, neste ano, foi ao turno da tarde, programação que conta com palestras e painéis sobre construção de reputação e memória dos consumidores. Giovanni Jarros Tumelero, presidente do JC, explicou a decisão. "O Marcas continua no conteúdo, na troca de experiências e no relacionamento."

Marcas de Quem Decide aponta preferência e lembrança em 78 categorias Nathan Lemos/JC

Tumelero classificou, ainda, a conquista das marcas como um valor intangível. "É o espaço no coração e na mente de executivos", disse, destacando, em seguida, o fato de o evento estar sendo realizado pela primeira vez numa universidade. "Nos próximos meses também nos mudaremos para o Tecnopuc para nos aproximarmos do ecossistema de inovação, tecnologia e desenvolvimento", afirmou.

Em seu discurso, o vice-reitor da Pucrs, Marcelo Bonhemberger, celebrou a chegada do JC ao campus e brincou que o ano só começa depois do Marcas de Quem Decide. Na sequência, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, sublinhou que estar na Pucrs é estar em meio ao empreendedorismo. "Esse evento é de quem acorda cedo, dorme tarde e faz o Brasil funcionar", falou.

Para o Marcas 2026, foram ouvidas lideranças de mais de 47 cidades, que tiveram de responder a 172 perguntas. Treze marcas gaúchas foram dominantes, liderando de ponta a ponta em todo o Estado. Outro dado interessante é que 12 marcas do interior lideraram no Rio Grande do Sul.

Público lotou o Teatro da Pucrs para o Marcas de Quem Decide Tânia Meinerz/JC

Além das categorias individuais, há três especiais: Marca Gaúcha Ambiental, Marca Gaúcha Inovadora e a Grande Marca Gaúcha do Ano. A CMPC liderou, tanto em lembrança quanto em preferência como Marca Gaúcha Ambiental; a Tramontina ficou em primeiro, também em ambos critérios, como Marca Gaúcha Inovadora e como Grande Marca Gaúcha do Ano.

O caderno especial com todos os dados da pesquisa circulará no dia 30 de março.