Tramontina se consolida como Grande Marca Gaúcha do Ano da pesquisa Marcas de Quem Decide

Tramontina é a empresa que lidera os dois critérios de avaliação da pesquisa Marcas de Quem Decide e se consolida como a Grande Marca Gaúcha do Ano na edição de 2026 do levantamento realizado pelo Jornal do Comércio . A premiação chega à 28ª edição 3 de março , no Salão de Atos da Pucrs , em Porto Alegre . A mais lembrada e a preferida na avaliação de lideranças de todo o Rio Grande do Sul: aé a empresa que lidera os dois critérios de avaliação da pesquisae se consolida como a Grande Marca Gaúcha do Ano na edição dedo levantamento realizado pelo. A premiação chega àe o evento foi realizado nesta terça-feira,, no, em

A categoria especial Grande Marca Gaúcha do Ano apresenta as 10 marcas mais lembradas e preferidas e abrange todos os setores da economia. Ela sintetiza, de maneira simbólica, o que os tomadores de decisão do Estado entendem como valores associados à identidade econômica, social e cultural do Rio Grande do Sul .

A Tramontina foi mencionada como a mais lembrada por 13,5% dos entrevistados e a preferida por 18,75% . " Ser a marca preferida e também a mais lembrada, saber que as pessoas levam a marca para casa, no trabalho, no dia a dia, na vida, fecha o ciclo com chave de ouro, uma coisa complementa a outra", avalia Rosane Fantinelli , diretora de Marketing da Tramontina.

Este é o primeiro ano em que a empresa da Serra aparece no topo dos dois critérios de avaliação – no ano passado foi a preferida, sendo a Gerdau a mais lembrada. Neste ano, a fabricante de aço segue no pódio como a segunda colocada em ambos critérios, sendo a mais lembrada por 8,25% dos entrevistados e preferida de 9,72% . Em terceiro lugar está a Cia Zaffari , mais lembrada por 5,75% e preferida de 7,29% .

O top cinco da categoria tem a Marcopolo em quarto lugar e o Sicredi em quinto, ambas nestas colocações tanto em mais lembradas quanto em preferidas. Outras cinco marcas aparecem nas cinco posições seguintes: