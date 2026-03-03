Tramontina se consolida como Grande Marca Gaúcha do Ano da pesquisa Marcas de Quem Decide

A mais lembrada e a preferida na avaliação de lideranças de todo o Rio Grande do Sul: a Tramontina é a empresa que lidera os dois critérios de avaliação da pesquisa Marcas de Quem Decide e se consolida como a Grande Marca Gaúcha do Ano na edição de 2026 do levantamento realizado pelo Jornal do Comércio. A premiação chega à 28ª edição e o evento foi realizado nesta terça-feira, 3 de março, no Salão de Atos da Pucrs, em Porto Alegre.
A categoria especial Grande Marca Gaúcha do Ano apresenta as 10 marcas mais lembradas e preferidas e abrange todos os setores da economia. Ela sintetiza, de maneira simbólica, o que os tomadores de decisão do Estado entendem como valores associados à identidade econômica, social e cultural do Rio Grande do Sul.
A Tramontina foi mencionada como a mais lembrada por 13,5% dos entrevistados e a preferida por 18,75%. "Ser a marca preferida e também a mais lembrada, saber que as pessoas levam a marca para casa, no trabalho, no dia a dia, na vida, fecha o ciclo com chave de ouro, uma coisa complementa a outra", avalia Rosane Fantinelli, diretora de Marketing da Tramontina.
Este é o primeiro ano em que a empresa da Serra aparece no topo dos dois critérios de avaliação – no ano passado foi a preferida, sendo a Gerdau a mais lembrada. Neste ano, a fabricante de aço segue no pódio como a segunda colocada em ambos critérios, sendo a mais lembrada por 8,25% dos entrevistados e preferida de 9,72%. Em terceiro lugar está a Cia Zaffari, mais lembrada por 5,75% e preferida de 7,29%.
O top cinco da categoria tem a Marcopolo em quarto lugar e o Sicredi em quinto, ambas nestas colocações tanto em mais lembradas quanto em preferidas. Outras cinco marcas aparecem nas cinco posições seguintes:
- Fruki
- Grupo RBS
- Farmácias São João
- Randoncorp
- Banrisul