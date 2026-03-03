Prefeito Sebastião Melo destaca fortalecimento das marcas gaúchas

Marcas de Quem Decide promovida pelo Jornal do Comércio nesta terça-feira (3), no Salão de Atos da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), enfatizou que o evento representa a força do setor produtivo. Presente na cerimônia dopromovida pelo Jornal do Comércio nesta terça-feira (3), no Salão de Atos da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), enfatizou que

"Eu digo que este é o evento de quem acorda cedo, dorme tarde e faz o Brasil e o Rio Grande girar", destacou, ao se referir às marcas mais lembradas e preferidas dos gaúchos.

Melo comentou ainda que o Brasil que dá certo "é o que não pode ter gente recebendo sem trabalhar, como acontece hoje" e que um "governo que se preze tem que licenciar rápido e não aumentar impostos", dando exemplo das ações implementadas em sua gestão à frente da prefeitura da Capital.

O chefe do Executivo municipal também criticou as articulações em curso para a tramitação do fim da escala 6x1 no Congresso Nacional. Segundo Melo, o debate "está torto". "Está torto porque vai diminuir a produtividade, e, por isso, precisará desonerar os setores", afirmou.

Ele comentou ainda que preside o Fórum Nacional de Prefeitos, e que a questão da mudança da jornada de trabalho está sendo debatida no conselho da entidade. "É um tema que precisa estar junto", disse.

Por fim, o prefeito parabenizou a direção do Jornal do Comércio pela realização da tradicional pesquisa, que há 28 anos valoriza as empresas e marcas do Rio Grande do Sul, e do evento na Pucrs. "Daqui vai brotar do galeto à tinta, e fortalecer todas as marcas gaúchas", completou.