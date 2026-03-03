Vice-reitor da Pucrs celebra relevância do Marcas de Quem Decide

o ano não começa depois do Carnaval. E, sim, depois de conhecermos as marcas mais lembradas e preferidas dos gaúchos”, destacou o vice-reitor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), Irmão Marcelo Bonhemberger, durante a cerimônia do Marcas de Quem Decide, realizada nesta terça-feira (3) “No Rio Grande do Sul,mais lembradas e preferidas dos gaúchos”, destacou o vice-reitor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), Irmão Marcelo Bonhemberger, durante ano Salão de Atos da instituição de ensino. O evento, aliás, foi visto por ele com excelentes olhos.

Para Bonhemberger, o Marcas, que acontece há mais de 28 anos, já se tornou uma referência. “Traduz, com credibilidade e com vigor, a percepção das lideranças e formadores de opinião da sociedade gaúcha sobre as empresas que mais inspiram, impactam e representam”, considerou o gestor.

Este ano, a realização do evento na Universidade teve um novo significado, destacado pelo irmão da Rede Marista. Afinal, o parque científico e tecnológico da instituição, Tecnopuc, será, futuramente, o lar da redação do Jornal do Comércio. A mudança, que proporcionará uma aproximação ainda maior do JC com a comunidade, foi comentada por Bonhemberger.

“Ao reunir lideranças empresariais, comunicadores, gestores e representantes da sociedade, esse encontro reforça a importância do diálogo, do conhecimento, do mercado e da inovação. É assim que fortalecemos o Rio Grande do Sul, reconhecendo quem faz bem e trabalha arduamente, aprendendo com as boas práticas e inspirando novas conquistas e relações”, acrescentou o vice-reitor.

Em 2026, o Marcas de Quem Decide apontou as marcas mais lembradas e preferidas das lideranças gaúchas em 78 categorias. O resultado foi fruto de um levantamento realizado pelo Instituto Pesquisas de Opinião (IPO), em que mais de quatro mil marcas foram citadas pelos entrevistados. As atividades, nesta edição do evento, seguem pela tarde, quando serão realizadas palestras e painéis sobre construção de reputação e memória dos consumidores.