CMPC lidera categoria Marca Gaúcha Ambiental da pesquisa Marcas de Quem Decide

CMPC , empresa chilena de celulose com sede em Guaíba , conquista o posto de Marca Gaúcha Ambiental mais lembrada e preferida dos líderes entrevistados para a pesquisa Marcas de Quem Decide , do Jornal do Comércio . Desde 2020 , a empresa sustenta a colocação, o que aponta uma consolidação de posicionamento das práticas de ESG adotadas pela marca e a ela associadas. O evento de premiação da 28ª edição do Marcas de Quem Decide foi realizado nesta terça-feira, 3 de março , no Salão de Atos da Pucrs , em Porto Alegre .

A CMPC foi citada como a mais lembrada por 3,50% dos entrevistados e a preferida por 14,50% , a empresa mantém ações ESG em sua política de operação e tem compromissos climáticos e ambientais ambiciosos:

- Reduzir em 50% as emissões de gases de efeito estufa até 2030 - Acrescentar novos 100 mil hectares de área de conservação no mesmo período.

Em segundo lugar está a Gerdau , empresa gaúcha centenária que tem uma política de sustentabilidade ligada a ações como a reciclagem do aço, o reaproveitamento de resíduos, a conservação e uso consciente da água e a eficiência energética na sua matriz produtiva. Terceira colocada na categoria, a Proamb , empresa da Serra especializada na gestão, tratamento e destinação final de resíduos industriais.