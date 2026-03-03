CMPC lidera categoria Marca Gaúcha Ambiental da pesquisa Marcas de Quem Decide

Há sete anos a CMPC, empresa chilena de celulose com sede em Guaíba, conquista o posto de Marca Gaúcha Ambiental mais lembrada e preferida dos líderes entrevistados para a pesquisa Marcas de Quem Decide, do Jornal do Comércio. Desde 2020, a empresa sustenta a colocação, o que aponta uma consolidação de posicionamento das práticas de ESG adotadas pela marca e a ela associadas. O evento de premiação da 28ª edição do Marcas de Quem Decide foi realizado nesta terça-feira, 3 de março, no Salão de Atos da Pucrs, em Porto Alegre.
A CMPC foi citada como a mais lembrada por 3,50% dos entrevistados e a preferida por 14,50%, a empresa mantém ações ESG em sua política de operação e tem compromissos climáticos e ambientais ambiciosos:
- Reduzir em 50% as emissões de gases de efeito estufa até 2030 - Acrescentar novos 100 mil hectares de área de conservação no mesmo período.
Em segundo lugar está a Gerdau, empresa gaúcha centenária que tem uma política de sustentabilidade ligada a ações como a reciclagem do aço, o reaproveitamento de resíduos, a conservação e uso consciente da água e a eficiência energética na sua matriz produtiva. Terceira colocada na categoria, a Proamb, empresa da Serra especializada na gestão, tratamento e destinação final de resíduos industriais.
A quarta colocação é da Be8, empresa gaúcha líder nacional na produção de biodiesel e com atuação em energia renovável. Mais antiga entidade ambiental do Brasil e pioneira mundial no debate sobre preservação da natureza, a Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural – Agapan é a quinta marca mais lembrada e preferida das lideranças gaúchas nesta categoria.