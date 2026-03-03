Gestores do interior do RS prestigiam o Marcas de Quem Decide

Marcas de Quem Decide Gestores municipais de diferentes regiões do Rio Grande do Sul participaram, em Porto Alegre, nesta terça-feira (3) da 28ª edição do. O evento, que ocorre no Salão de Atos da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs) e é promovido pelo Jornal do Comércio, reúne lideranças empresariais, executivos e representantes do poder público para a divulgação das marcas mais lembradas e preferidas do Estado, além de promover painéis e palestras voltados a estratégias de crescimento e inovação.

Entre os presentes esteve o prefeito de Cambará do Sul, Schamberlaen Silvestre, que destacou a visibilidade proporcionada pelo encontro. Segundo ele, o reconhecimento associado ao Marcas de Quem Decide contribui para fortalecer o posicionamento turístico do município. “Cambará tem o seu potencial turístico estampado no DNA. Esse reconhecimento ajuda muito e dá ainda mais exposição ao que estamos fazendo pela nossa região”, afirmou. O prefeito citou ainda diagnóstico recente da Embratur que aponta o município como destino desejado por turistas internacionais, lembrando a participação na BTL de Lisboa, considerada uma das maiores feiras de turismo da Europa.

Do Vale do Caí, representantes de Montenegro também marcaram presença. O diretor de Indústria e Comércio do município, Júnior Schneider, ressaltou que o evento é oportunidade para ampliar conexões e fortalecer a economia local. O município avançou no ranking estadual de arrecadação de ICMS e tem apostado na qualificação do distrito industrial, com incentivos fiscais e facilidades no licenciamento ambiental. “As coisas não acontecem só no gabinete. É preciso estar nesses espaços de networking”, afirmou.

O vice-prefeito Cristiano Braatz acrescentou que a estabilidade política, após a reeleição da atual gestão, contribui para atrair investidores. Ele destacou a estratégia de desburocratização e a intenção de ampliar o foco econômico para além da indústria, investindo também no turismo e no setor de consumo. “Queremos colocar Montenegro no mapa dos grandes investimentos do Estado”, disse.

Já o secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente de Esteio, Francisco Alves, avaliou o Marcas de Quem Decide como um espaço estratégico para articulações. “É um evento que aglutina lideranças e permite abrir parcerias e fechar negócios”, afirmou. Ele destacou que a pasta tem ampliado ações em turismo e inovação, com eventos próprios no Parque de Exposições e a realização da Multifeira, prevista para maio.

Realizado desde 1999, o Marcas de Quem Decide chega à 28ª edição com levantamento conduzido pelo IPO – Instituto Pesquisas de Opinião, abrangendo 78 categorias da economia gaúcha. Além da certificação das marcas mais lembradas e preferidas, a programação incluiu painéis com executivos de empresas como Tramontina e Grupo Zaffari e palestras sobre branding, cultura e crescimento empresarial. Para os gestores do interior, a presença no evento reforça a estratégia de posicionar seus municípios no ambiente de negócios estadual, aproximando poder público e iniciativa privada em torno de novas oportunidades de desenvolvimento.