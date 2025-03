Cremers e Simers marcam presença no evento Marcas de Quem Decide 2025

O evento Marcas de Quem Decide 2025, realizado pelo Jornal do Comércio nesta segunda-feira (24), contou com a presença de importantes representantes da área médica do Rio Grande do Sul, reforçando a relevância do setor na economia e na sociedade gaúcha. Entre os participantes, estiveram Marcelo Matias, presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), e Eduardo Neubarth Trindade, presidente do Conselho Regional de Medicina (CREMERS), que destacaram a importância do reconhecimento e da troca de experiências proporcionadas pela pesquisa.Marcelo Matias, do Simers, enalteceu a conexão entre o trabalho do sindicato e o reconhecimento público no evento, considerado um dos mais relevantes do estado: "Em primeiro lugar, é um grande orgulho o trabalho do sindicato, que é feito em múltiplas mãos, com objetivos bem específicos: defender o médico para defender a saúde, ser reconhecido em um extremamente importante. Mostra que estamos no caminho certo e vamos continuar lutando pelo médico e pela saúde – esse é o nosso coração e o nosso trabalho", afirmou.