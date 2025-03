IPO revela que pesquisa deste ano elencou 5 mil marcas gaúchas

cientista do Instituto Pesquisas de Opinião (IPO), que desde 2023 executa o levantamento Marcas de Quem Decide , elencou na abertura do evento a metodologia aplicada no estudo, que considera dois indicadores: as marcas lembradas e as preferidas. Também observou que o Marcas não ouve o consumidor final, mas empresários, gestores, líderes, enfim, as pessoas que decidem. Elis Radmann,, elencou na abertura do evento a metodologia aplicada no estudo, que considera dois indicadores:. Também observou que o Marcas não ouve o consumidor final, mas empresários, gestores, líderes, enfim, as pessoas que decidem.

Segundo ela, a preferência associa a marca à pessoa, ao desejo de ter aquela marca. "A pesquisa mede a reputação de uma marca. Na preferência, o produto se torna uma motivação, transcende qualquer estratégia, pois é uma resposta às campanhas de incentivo das marcas".



No caso da lembrança das marcas, é o resultado do questionamento direto ao entrevistado sobre a marca que lhe vem à cabeça, neste ano muito fruto das mobilizações da sociedade em meio à tragédia climática. " Muitas marcas sofreram a mobilização da sociedade durante as enchentes, como é o caso da Fiergs, que sedia hoje esse evento", comentou ela.



Ela destacou ainda o fato de o evento deste ano ter uma conotação ainda mais especial, em função da retomada econômica do Estado e das marcas gaúchas após a enchente de maio. "As próprias marcas estão arregaçando as mangas e ainda se reconstruindo, um fenômeno que se repete por todo o Estado".

Nesse sentido, ela apontou que os líderes entrevistados para a pesquisa também reconheceram essas marcas e empresas, o que motivou a criação, nesta edição, da categoria especial Retomada Econômica.



Elis detalhou ainda que foram ouvidas na pesquisa as mais importantes lideranças do Rio Grande do Sul, cerca de 400 líderes, de 47 cidades gaúchas - as principais da representatividade do PIB estadual- que destacaram um total de 5 mil marcas, mil a mais do que em relação ao estudo de 2024.

Foram um total de 79 categorias, que serão detalhadas em um caderno especial da premiação, que circulará encartado na edição impressa do Jornal do Comércio do dia 14 de abril. A compilação dos teve como base um questionário com 172 perguntas que englobaram os mais diversos setores da economia.