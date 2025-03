Confira as fotos do Marcas de Quem Decide 2025

O Marcas De Quem Decide 2025 reuniu lideranças gaúchas na manhã desta segunda-feira (24), no Teatro Fiergs, em Porto Alegre. O estudo é promovido há 27 anos pelo Jornal do Comércio, e é o único que mede a lembrança e a preferência das lideranças gaúchas. Os resultados completos serão publicados em caderno especial do JC, que circulará encartado no impresso do dia 14 de abril.

Iniciando com um café da manhã às 8h, para 800 pessoas, as lideranças foram apresentadas às análises dos gráficos que apontam a flutuação das marcas. São 79 categorias de diversos setores da economia gaúcha, sendo cinco novas: Loja de Produtos Pet, Marca de Calçados, Ração para Pets, Shopping e Marca Símbolo da Retomada Econômica.

A pesquisa do Marcas, realizada pelo Instituto Pesquisas de Opinião (IPO), reconhece, também, as categorias especiais Marca Gaúcha Inovadora, Marca Gaúcha Ambiental, Retomada Econômica e Grande Marca Gaúcha do Ano. Foram realizadas 400 entrevistas em 47 cidades com participação igual ou superior a 0,5% do PIB gaúcho e utilizado um questionário com 172 perguntas abertas.

Marca Símbolo da Retomada Econômica Entre as novas categorias, aa foi incorporada ao estudo devido à enchente do ano passado. O objetivo é que a pesquisa reflita o momento e ajude as empresas e instituições a entenderem como são percebidas pelo público.