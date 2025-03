CMPC segue como a Marca Ambiental mais lembrada e preferida dos gaúchos

“Isso é fruto de um olhar atento da companhia em nível global ao tema”, destaca Antonio Lacerda, diretor-geral de Celulose da CMPC no Brasil, sobre o reconhecimento da empresa na edição de 2025 do prêmio Marcas de Quem Decide. Este é o sexto ano que a empresa é apontada como como a Marca Ambiental mais lembrada (4,50%) e preferida (16,7%) dos gaúchos. “O prêmio recebido é um reconhecimento ao importante trabalho que realizamos com ações ambientais em nossas operações”, pontua Lacerda.Conforme o diretor-geral, “a empresa deve diminuir em 25% o uso de água nos processos industriais e ser uma companhia com zero resíduo em aterros sanitários até o final de 2025”. Tem, ainda, “o compromisso em reduzir 50% das emissões de gases causadores de efeito estufa e realizar o acréscimo de novos 100 mil hectares de área de conservação até 2030”. Com isso, espera seguir como uma referência no tema ambiental, assim como na execução de processos.Completam o Top 5 da categoria Marca Ambiental Gaúcha as empresas Gerdau, Corsan/Aegea, Be8/BSBios e Proamb. Diretora-presidente da Corsan, Samanta Takimi sustenta que “não tem como dissociar a preocupação com o meio ambiente da prestação do serviço público de água e esgotamento sanitário. Então, meio ambiente, infraestrutura, valorização imobiliária, saúde, são temas que precisam andar juntos e ficar no foco da sociedade”. Para ela, o reconhecimento da empresa “mostra que o trabalho da comunicação e das equipes está chegando ao seu objetivo”.Para Leandro Luiz Zat, vice-presidente de operações da Be8, o Marcas de Quem Decide “é uma premiação importante, que demonstra o trabalho da empresa dentro da sua função diária e gradativamente podendo comunicar ao mercado”. Ele destaca que a Be8 “tem dentro do seu propósito uma atuação muito forte com relação à descarbonização” e cita, além do biodiesel hoje produzido pela empresa, o Be8 BeVant, “produto de inovação nosso com o qual conseguimos substituir o diesel fóssil em 100%”, e a planta de etanol para o Estado. “São com essas iniciativas, aliadas a toda pauta de sustentabilidade, que a empresa faz, promove e contribui para o melhor ao meio ambiente”, conclui.