"Empreender é uma forma de fazer inclusão social", diz prefeito de Porto Alegre no Marcas

O prefeito de Porto Alegre Sebastião Melo (MDB) tardou a chegar no Marcas de Quem Decide, evento realizado pelo Jornal do Comércio nesta segunda-feira (24) no Auditório da Fiergs. A falta foi justificada: ele estava reunido com o governador Eduardo Leite (PSDB) para buscar alternativas que possam desafogar o sistema de saúde da Capital. Terminada a agenda, não deixou de comparecer à premiação. Além de entregar o diploma aos laureados na categoria Marca Gaúcha do Ano, o chefe do Executivo deu um recado aos presentes: “Empreender é uma forma de fazer inclusão social”.

A inovação e o empreendedorismo são duas áreas chave desde a primeira gestão de Melo. Porto Alegre, aliás, tem se tornado um polo atrativo no segmento, contando com eventos como o South Summit. De acordo com o prefeito, essas medidas reconhecem “talentos, capacidade instalada e um desejo enorme do empresariado e do poder público de alavancar a inovação”.

Apesar disso, ele reconhece que a cidade ainda sofre com os impactos da enchente de maio de 2024, a qual fez com que os negócios gaúchos precisassem se reerguer. “Nós estamos juntos nesse processo de recuperação do Rio Grande do Sul e a recuperação passa para uma economia mais forte também. A economia tem que funcionar. Se não funcionar, as políticas públicas são profundamente afetadas.”, avaliou, acrescentando acreditar que Porto Alegre se tornará uma cidade mais forte após a superação dos desafios.

O prefeito acredita que a retomada econômica ainda exigirá o enfrentamento de problemas observados ao longo dos últimos meses, embora as ações já estejam sendo implementadas. “O principal imposto de Porto Alegre, o ISS (Imposto Sobre Serviços) caiu durante as cheias e, em seguida, voltou a um bom patamar. Entretanto, nos primeiros três meses deste ano, houve uma baixa significativa”, exemplifica Melo.

De acordo com o prefeito, o tema esteve em voga na reunião com Leite. Nela, eles teriam discutido sobre o impacto do problema fiscal na gestão em saúde, que enfrenta uma superlotação no sistema municipal. “Quando você tem uma economia pujante, tem dinheiro para aplicar. Mas, quando não tem, precisa cortar (recursos) daquilo que não poderia cortar”, acrescenta.

Neste cenário, o político celebrou o Marcas de Quem Decide e o reconhecimento dado aos empreendedores gaúchos na premiação. “O Estado se movimenta com quem produz. E aqui vemos marcas daqui que nasceram pequenas, cresceram e ganharam o mundo. Porque tudo que está aqui não é (reconhecido) só no Rio Grande do Sul, isso ultrapassa fronteiras”, avaliou.

Representando o Legislativo, a presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereadora Comandante Nádia, apresenta uma perspectiva semelhante: “Quando nós homenageamos uma pessoa ou uma entidade, a gente diz pra ela continue, o teu caminho está correto, tu faz realmente a diferença e nós precisamos de ti. A Câmara está aqui mostrando que as marcas que o povo decidiu homenagear são as mesmas que os gaúchos parabenizam e que são destaque, sendo lembradas ao longo do tempo pelos gaúchos e até mesmo fora do Rio Grande do Sul”.