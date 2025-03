Marcas de Quem Decide: Ernani Polo celebra investimentos de 2024

O ano de 2024 foi marcado por dificuldades para os gaúchos. A enchente de maio ficou marcada na história e na memória de todos os afetados. Apesar dos desafios, a retomada econômica trouxe resultados: mais de R$ 100 bilhões em investimentos públicos e privados no Rio Grande do Sul. Foi este impacto positivo que o secretário de Desenvolvimento Econômico Ernani Polo celebrou no Marcas de Quem Decide, realizado pelo Jornal do Comércio na manhã desta segunda-feira (24).

• LEIA TAMBÉM: Marcas de Quem Decide 2025 apresenta resultados no Teatro Fiergs em Porto Alegre

Os dados, retirados do Anuário de Investimentos 2024, demonstraram a força dos gaúchos. É o que afirmou Polo, representando o governo do Rio Grande do Sul: “Certamente o trabalho e a dedicação de cada um tem sido fundamental para fazer com que o Estado se erga”.



Além disso, o secretário agradeceu o apoio das empresas e entidades nesse momento de reconstrução. Em especial, a CMPC – empresa premiada como a marca gaúcha ambiental mais lembrada e preferida –, que investiu R$ 25 bilhões no Rio Grande do Sul em 2024. O ano foi lembrado por Polo como “aquele que mais conseguimos consolidar investimentos no Estado”.



Definindo o Marcas de Quem Decide como um “termômetro da força empresarial” do Estado, Polo destacou a premiação não como um “fruto do acaso” e, sim, um reconhecimento consequente do esforço e da dedicação dos vencedores.



“Realizado há quase três décadas com seriedade, método e transparência, esse prêmio representa o que há de mais relevante na percepção de valores das marcas do Rio Grande do Sul”, complementou.



Polo ainda destacou outra realização do Jornal do Comércio: o Mapa Econômico do RS, que mapeia as principais atividades, peculiaridades, desafios e avanços de todo o Estado, dividido em 5 regiões. O levantamento é realizado a partir de eventos realizados em cidades estratégicas.



De acordo com o secretário, a iniciativa tem gerado debates e “provocado junto aos empresários e empreendedores sugestões para que possamos aprimorar o nosso trabalho”. Em 2024, foram realizados encontros em Porto Alegre, Santa Maria, Erechim, Rio Grande e Bento Gonçalves.