Tramontina, Gerdau e Instituto Caldeira são destaques na categoria Marca Gaúcha Inovadora

Marcas de Quem Decide que mede a lembrança e a preferência por marcas gaúchas, inclui a categoria Marca Gaúcha Inovadora. Nesse segmento, as mais citadas foram Tramontina, Gerdau, Instituto Caldeira, RandonCorp e Marcopolo.



A pesquisa revelou que a Tramontina é a marca mais associada à inovação. Presente no mercado há 114 anos, ela lidera o ranking como a marca mais lembrada. Rosane Fantinelli, diretora de marketing da empresa, destacou o orgulho de manter essa posição ao longo dos anos.



“É um orgulho e uma grande responsabilidade, mesmo sendo uma marca genuinamente brasileira de 114 anos, mas que olha para frente. Nós somos uma marca geracional, para os avós, para os pais, para os filhos e netos, mas a gente precisa falar com o consumidor do futuro. A linguagem dele, apresentar o produto que ele espera, mais do que um produto, uma solução, um estilo de vida, um movimento. Buscamos ser uma marca atenta à sustentabilidade, aos novos tempos.”



A Gerdau, maior produtora brasileira de aço, também se destacou no segmento de inovação. Representando a marca no prêmio, Jean Peluso, gerente executivo da unidade de Sapucaia do Sul, esteve presente. De acordo com Pedro Torres, diretor de Comunicação e Relações Institucionais, “a Gerdau sempre buscou ser parte das soluções aos desafios da sociedade e impactar positivamente as comunidades nas regiões em que está presente.”



Inaugurado há cinco anos, o Instituto Caldeira — hub de inovação de Porto Alegre — apareceu em segundo lugar no quesito preferência, dentro da categoria de inovação. Apesar de ser a instituição mais jovem da categoria, consolidou-se entre marcas consagradas. Pedro Valério, diretor executivo, comemorou. “É um orgulho enorme para o Instituto Caldeira ser lembrado efetivamente aqui nesse, que talvez seja um dos prêmios mais importantes em termos de dar luz às boas iniciativas do nosso Estado. Eu acho que o Caldeira, de alguma maneira, este prêmio reforça o nosso compromisso em olhar para a inovação e para o desenvolvimento de um Estado realmente mais conectado à nova economia.” Tramontina, Gerdau e Instituto Caldeira são destaques na categoria Marca Gaúcha Inovadora ARTE/JC



Ricardo ainda destacou uma recente novidade na marca. “A Marcopolo é uma fábrica de novidade. Vou falar de uma das mais recentes que a Marcopolo lançou, da marca Volare, é um ônibus movido a GNV biomecânico, mais um produto na linha de descarbonização que a Marcopolo apresenta, uma nova tecnologia de propulsão, e que dá mais um passo nesse caminho de ter um futuro com uma mobilidade mais sustentável”, contou.

A RandonCorp, uma das empresas premiadas na categoria, foi representada no evento por Ana Paula da Rocha, coordenadora de Marca e Reputação da companhia. Ela destacou a satisfação da RandonCorp em estar novamente presente na pesquisa. “Para nós, é gratificante, novamente, figurar na lista do Marcas de Quem Decide, premiação qualificada e que traduz o pensamento dos gaúchos sobre marcas de relevância e que fazem parte da nossa vida”, afirmou.

Ana Paula ressaltou que a RandonCorp prioriza a inovação contínua e disruptiva, investindo nessa frente para manter a competitividade em todos os seus segmentos e gerar impacto positivo na sociedade. O prêmio, segundo ela, comprova o êxito desses esforços. A executiva também mencionou o orgulho de a empresa ser reconhecida como Marca Símbolo da Retomada Econômica do RS, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento do Estado.