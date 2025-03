Empresas apresentam novidades no Marcas de Quem Decide 2025

Marcas de Quem Decide apresentar lançamentos e novidades institucionais aos mais expressivos players do mercado gaúcho. Durante o café da manhã de recepção do evento, no foyer do Teatro Fiergs, em Porto Alegre, representantes dessas organizações expuseram suas inovações. Empresas parceiras dotêm a oportunidade de. Durante o café da manhã de recepção do evento, no foyer do Teatro Fiergs, em Porto Alegre, representantes dessas organizações expuseram suas inovações.

Na entrada do Teatro Fiergs, em Porto Alegre, o Grupo Iesa apresentou o carro BMW i7, primeiro modelo da linha totalmente elétrico que chega a 544cv de potência, de 0 a 100 km/h em 4,7 segundos. Para a diretora comercial da BMW, Caroline Quadros, “é um orgulho fazer parte das organizações mais lembradas no Estado”. A concessionária está há 10 anos representando a fabricante BMW no Brasil, e sendo reconhecida nos últimos anos com premiações como o Excellence Business Awards 2024 da América Latina, que vem a se juntar ao reconhecimento promovido pelo Jornal do Comércio.

Grupo Iesa apresentou o carro BMW i7, primeiro modelo da linha totalmente elétrico que chega a 544cv de potência TÂNIA MEINERZ/JC

A Docile, que acaba de figurar na lista das 100 maiores fabricantes de doces do mundo pelo Ranking Global Top 100 Candy Companies, encantou os convidados do evento com uma mesa recheadas com alguns dos produtos mais vendidos e uma das mais recentes novidades: marshmallow de pistache. Além disso, segundo o presidente do Conselho de Administração da marca, Alexandre Heineck, em breve serão lançadas balas de gelatina em colaboração com a icônica linha de calçados Melissa.

Docile encantou os convidados do evento com uma mesa recheadas com alguns dos produtos mais vendidos da marca FERNANDA DAVOGLIO/ESPECIAL/JC

“Estamos sempre ligados ao que que está acontecendo no mundo dentro do nosso segmento. O pistache é sucesso global e aqui não seria diferente, e nesse sentido a união de duas gigantes gaúchas, a Grendene e a Docile, é uma oportunidade de transformar o mundo dos doces ainda mais nostálgico e prazeroso”, afirma o dirigente.

No estande da Cooperativa Vinícola Garibaldi, a novidade era o lançamento mais recente da marca, o espumante Garibaldi Floratta. Com a leveza do Rosé, a bebida leve e refrescante já começou a ser distribuída em diversos pontos de venda. Também puderam ser degustados o Moscato Zero álcool Branco e o Prosecco Zero álcool.

No estande da Cooperativa Vinícola Garibaldi, a novidade era o lançamento mais recente da marca, o espumante Garibaldi Floratta FERNANDA DAVOGLIO/ESPECIAL/JC

Segundo o presidente da cooperativa, Oscar Ló, um dos diferenciais dos seus produtos é o cuidado que ela tem em toda a cadeia, do cultivo ao engarrafamento, sem esquecer da sustentabilidade, da pesquisa e da tecnologia como meios para inovar no mercado. “É uma grande honra ser reconhecido por esse trabalho que nos propomos, de promover o bem a todos os públicos com os quais nos relacionamos, vivendo a vida em harmonia", destaca.

Um bar da Fruki Bebidas ofereceu Água da Pedra saborizada com e sem gás, que ofereceu aos convidados combinações de drinques sem álcool para degustação. “A pesquisa é referência em geração de insights e informações de mercado, medindo a proximidade entre as marcas e seus públicos. Estamos muito felizes em fazer parte desse grande evento, que abre o calendário corporativo de Porto Alegre”, afirma Julio Eggers, diretor Administrativo e de Marketing da Fruki Bebidas.

Bar da Fruki Bebidas ofereceu Água da Pedra saborizada com e sem gás TÂNIA MEINERZ/JC

O castor Sr. Laghettinho circulou pelo foyer do teatro representando a rede de hotéis Laghetto, presente entre as empresas mais lembradas do ramo. “Este reconhecimento reafirma a relevância da nossa marca entre gestores de negócios e altos executivos do mercado gaúcho e nos motiva a seguirmos trabalhando com paixão em servir e criando experiências únicas e memoráveis”, afirma a diretora de vendas e marketing da Laghetto, Cristiane Mörs.

Representando o Hospital Moinhos de Vento, a superintendente de Estratégia e Mercado da instituição de saúde, Melina Schuch, celebra o fato de estar figurando mais uma vez na lista da pesquisa realizada pelo veículo de comunicação. “Ser novamente reconhecido pelo Marcas de Quem Decide reforça algo que nos move todos os dias: a busca incessante pela excelência. Esse reconhecimento reflete não apenas a confiança da sociedade gaúcha em nossa instituição, mas também o impacto do nosso compromisso com qualidade, inovação e segurança assistencial.”

“A estratégia da Marcopolo em focar em inovação, no desenvolvimento e bem-estar das pessoas e da comunidade, na adoção de práticas cada vez mais sustentáveis tem permitido uma verdadeira transformação na imagem da marca. A produção e fornecimento do ônibus 100% elétrico Attivi Integral para diversas cidades brasileiras, como Porto Alegre, o desenvolvimento de veículos híbridos e movidos a combustíveis renováveis, inclusive no setor metroferroviário, e respeito e valorização das pessoas demonstram o porquê estamos avançando a cada anona premiação “marcas de Quem Decide” comenta Ricardo Portolan diretor de Operações Comerciais para o Mercado Interno e Marketing da Marcopolo.

Para a CEO do Grupo Guarida, Julia Dal Santo, "é uma enorme satisfação estarmos mais uma vez entre as marcas preferidas e lembradas na pesquisa Marcas de Quem Decide. Esse reconhecimento reforça que nossa trajetória tem sido vitoriosa, fruto do compromisso, esforço e dedicação de nossas equipes, o nosso bem maior".

A coordenadora de Mídia e Educação do Colégio Anchieta, Marcela V. Brandt Costabeber, destaca a importância dos dados trazidos pela pesquisa nas ações organizacionais da instituição de ensino. "O Colégio Anchieta está presente na premiação do Marcas de Quem Decide desde o ano 2000. Para nós, a pesquisa é muito relevante, pois norteia o nosso posicionamento de mercado, a nossa identidade e reforça nossa reputação. Estar no MDQD é um reconhecimento para a trajetória dos 135 anos do colégio e é uma ótima oportunidade de agradecermos a lembrança e a preferência como ensinomédioprivado."

A ativação da Safeweb contou com a entrega de canetas físicas que podem ser transformadas em digitais. Os produtos foram disponibilizados em um envelope com um QR Code apontando para uma página na qual é possível realizar gratuitamente o resgate de um certificado digital em nuvem para pessoas físicas, com validade de quatro meses.

De acordo com Daniel Fabre, CEO da Safeweb, o certificado digital em nuvem é um modelo em forma de aplicativo que pode ser usado no celular, tablet ou computador sem necessidade de uso de tokens, cartões ou a instalação de arquivos no computador, deixando o usuário livre para assinar documentos, controlar o uso do seu certificado, além de outras aplicações. Nesse sentido, o executivo pontua que o compromisso da empresa é “proporcionar segurança e praticidade no uso do certificado digital, para que empresas e profissionais tenham na Safeweb a figura de um provedor de soluções de segurança e formalização digital”.

Após o sucesso da erva-mate cultivada produzida pelo processo tradicional com moagem específica é a base do tererê com da Barão, a fabricante prevê para 2025 o lançamento de novos sabores para ser consumido com água gelada ou suco de sua preferência. O supervisor de vendas da empresa, Célio José Giacomelo, aposta nessas inovações como os principais motivos de a marca ser constantemente lembrada pelos gaúchos, sendo o evento uma forma de “celebrar com os gaúchos os nossos bons resultados”.

Apoiadores destacam a importância da pesquisa

Na avaliação do presidente da Uniodonto RS Federação, Irno Augusto Pretto, o projeto do Jornal do Comércio é “um momento de conexão com o público e com os tomadores de decisão, sendo mais do que um reconhecimento, e uma motivação para seguirmos aprimorando nossos serviços, sempre atentos às necessidades de nossos clientes em prestação de serviços com os nossos cooperados”.

Ao Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), a pesquisa serve como referência aos gestores, para identificarem a recepção de suas ações junto à população. “O levantamento, realizado pelo Instituto Pesquisas de Opinião (IPO), tem acompanhado e registrado o desenvolvimento do Estado. Ser lembrado neste prêmio é motivo de muita alegria para todos nós, mostrando que estamos no caminho certo e traz um desafio: seguir melhorando para permanecer presente na vida de todos no Estado”, completa o presidente da entidade, Marcelo Matias.

O evento reforça a relevância do Sindilojas Porto Alegre como referência para o varejo, afirma o presidente da entidade, Arcione Piva, “ trazendo credibilidade, influência e visibilidade” para a entidade e seus associados. “Esse posicionamento fortalece o setor e amplia as oportunidades para os lojistas da Capital”, enfatiza o dirigente.

O diretor comercial da STV, Jeferson Macedo, considera que o evento “traz dados concretos e insights valiosos sobre cada setor, e é um projeto que ajuda a inspirar novas reflexões e estratégias para um futuro que se mostra cada vez mais dinâmico e desafiador”. Ele acredita na importância de iniciativas “que promovem essa análise crítica do mercado, incentivam a inovação e destacam empresas e organizações que se dedicam a superar expectativas”.

A CEO da Solled Energia declara ser “um orgulho muito grande pelo segundo ano consecutivo ser a marca mais lembrada e preferida dos gaúchos em energia solar”.

Com algumas ações pensadas para o Rio Grande do Sul neste ano, a Suvinil acabou de voltar da House Decor e está prestes a participar da Expo Revestir, ambas em São Paulo. Sobre a presença na pesquisa, o gerente regional da fabricante, Giancarlo Colla, acredita ser “o resultado de muito esforço e muita dedicação da marca, mas principalmente de nossa estratégia”.

A multinacional caxiense fabricante de carrocerias de ônibus Marcopolo e o tradicional Colégio Anchieta, com mais de 130 anos existência, exibiram vídeos institucionais durante a apresentação dos premiados.