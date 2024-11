Marcas de Quem Decide dá início à coleta de dados da edição 2025

Marcas de Quem Decide A pesquisacelebra a sua 27ª edição em 2025. O levantamento do Jornal do Comércio revela as marcas mais lembradas e preferidas no Rio Grande do Sul em dezenas de segmentos da economia gaúcha.

A coleta dos dados para a pesquisa realizada pelo IPO - Instituto Pesquisas de Opinião, sediado em Porto Alegre, começou neste mês de novembro e seguirá até janeiro do ano que vem.

A pesquisa do Jornal do Comércio é a única que mede, simultaneamente, a lembrança e a preferência das lideranças no Rio Grande do Sul em relação a empresas, serviços, entidades e destinos turísticos.

A opinião de cada uma das pessoas consultadas como representantes de região ou de segmento econômico é fundamental para que seja traçado um panorama das marcas mais reconhecidas pelos gaúchos.