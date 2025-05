JC Te Lembra: temporal no RS, novo papa e missão gaúcha nos EUA

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.

Conferência RS Mais Forte, Gestores públicos e lideranças empresariais se reuniram nesta semana para aque aconteceu no Instituto Caldeira, para discutir ações de reconstrução do Estado.

Caldeira e a Fiergs firmaram parceria Ainda nesta semana, opara acelerar a inovação na indústria gaúcha neste momento de reconstrução.

semana encerra com chuvas fortes no Estado . O temporal causou bloqueios em avenidas e estradas gaúchas na manhã desta sexta-feira.

Eduardo Leite deixa o PSDB após 24 anos O governadorno partido e, a partir desta sexta-feira, passa a ser filiado ao PSD.

elevou a Selic em 0,5 ponto percentual,



A Advocacia-Geral da União pediu à Justiça Federal o bloqueio urgente de R$ 2,56 bilhões em bens de entidades O Comitê de Política Monetária (Copom)indo de 14,25% para 14,75% ao ano.A Advocacia-Geral da União pediu àassociativas investigadas por possíveis fraudes em aposentadorias do INSS.