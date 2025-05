Fiergs e Instituto Caldeira firmam parceria durante o 11º Fórum IEL de Inovação

A Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) assinou um convênio com o Instituto Caldeira parar marcar o início do programa Indústria do Amanhã. O ato de assinatura aconteceu na abertura do segundo dia do 11º Fórum IEL de Inovação, na sede da entidade, e contou com a participação do presidente do Sistema Fiergs, Claudio Bier, da diretora-geral do Sesi-RS, Senai-RS e IEL-RS, Susana Kakuta, e do CEO do Instituto Caldeira, Pedro Valério.



A iniciativa, que surgiu como uma resposta aos desafios de modernizar a indústria gaúcha neste momento de reconstrução, tem como foco a inovação e a conexão com o ecossistema industrial. É o que explicou Pedro Valério, durante a fala de abertura.



“É uma honra realmente poder estar mais próximos do Sistema Fiergs, que efetivamente é uma das principais demonstrações de como a sociedade civil, iniciativa privada, junto com o poder público e com as universidades, pode mobilizar e construir um Rio Grande do Sul muito mais fértil e amigável aos empreendedores”, exaltou Valério.

Outro ponto enfatizado por Valério, durante a cerimônia de abertura, foi o protagonismo dos jovens e os desafios enfrentados pelo RS para evitar a evasão de cérebros.



“Nos últimos 20 anos, o saldo migratório, aquele cálculo que diz quem sai e quem entra no nosso Estado, foi negativo de 700 mil pessoas. Isso é muito grave. A assinatura do convênio é a demonstração de um grupo de pessoas que acredita cegamente na capacidade do Rio Grande do Sul de ocupar um lugar de protagonismo. Hoje se fala muito de ecossistemas de inovação. Eu brinco que a soma de ecossistemas é um bioma. E é isso que eu diria que é o Sistema Fiergs, um grande bioma que reúne as lideranças necessárias para a construção do futuro do nosso Estado”, pondera Valério.



Assim, um dos principais objetivos do projeto é preparar jovens e educadores para o mercado de trabalho na indústria, com a ampliação do acesso a oportunidades de formação tecnológica. O uso da Inteligência Artificial também foi pauta. Como uma das principais tendências do mercado, seria quase impossível fazer um evento de inovação sem tocar no assunto, que está se tornando uma ferramenta essencial para o futuro das indústrias.



"A Inteligência Artificial é um fato que não tem volta. Nós temos que deixar claro que quem não tiver a IA na sua empresa vai ficar para trás. As grandes empresas, as pequenas empresas, nós não vamos escapar da inteligência especial", enfatizou o presidente do Sistema Fiergs, Claudio Bier.

Bier também aproveitou o espaço para enfatizar a parceria com o Instituto Caldeira, e o que ela representa para a Fiergs. "Instituto Caldeira é a maior referência em inovação e tecnologia que nós temos no Estado. Então, por isso que fizemos a parceria, queremos estar juntos dos melhores", exaltou.