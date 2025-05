Relações humanas são centro de debates em evento de inovação na Fiergs

O Centro de Convenções da Fiergs, em Porto Alegre, recebe entre quarta-feira (7) e quinta-feira (8) o 11º Fórum IEL de Inovação, um evento que discute tendências e perspectivas no universo do trabalho. Com o tema "Talentos que Movem a Indústria", a edição deste ano traz para as palestras do primeiro dia o consultor, pesquisador e palestrante Gabriel Pellaes e a referência na área de negócios e inovação, Martha Gabriel.



Em um evento marcado pela discussão sobre inteligências artificiais, tecnologias e modernizações, o tópico que mais se fez presente nos debates foi o ser humano e as suas relações. Segundo Martha, o conteúdo da sua palestra "Habilidades para o futuro" busca explicar o que é preciso para estar bem preparado para o futuro: o entendimento de quais são as qualidades que diferenciam as pessoas das máquinas. "São as características humanas essenciais: o sentir, a emoção, a empatia. A gente veio de músculos, passou pelo cérebro e, agora, estamos migrando para o coração. Temos que colocar toda a nossa parte humana para trabalhar com a tecnologia".

Este também foi o tópico norteador da fala de Pellaes sobre o tema "Um novo olhar para a liderança e o desafio da retenção de talentos". O palestrante afirma que a forma de gestão do futuro vai muito além do crachá: "O modelo de gestão que vai funcionar no futuro é o baseado em contexto e em relações de confiança. Ele transcende o crachá. A pergunta norteadora é: neste contexto, qual é a minha melhor contribuição?", explica.

O pesquisador usa a analogia do crachá tanto para o gestor, quanto para o empregador, ao dizer que o funcionário também tem muitas outras habilidades adaptáveis ao contexto, além das do escopo do cargo que exerce, e o gestor deve entender quais são para usufruir da melhor forma. É percebendo essas particularidades e criando conexões profundas que a empresa consegue reter talentos. Pellaes ressalta ainda mais a conexão entre pessoas quando afirma que a liderança é a característica de uma relação, e não de uma pessoa. "A liderança é uma decisão. A decisão de agir, de ler as entrelinhas, de criar conexões, de fomentar o diálogo."

Pensando sobre o futuro, as relações de trabalho e a relação pessoa-tecnologia, Martha atesta quea principal habilidade para o mundo do trabalho do futuro é a capacidade de ter pensamento crítico. "Ele te permite enxergar o que está acontecendo e te permite desenvolver outras habilidades. Sem pensamento crítico não adianta você ter outras habilidades, porque você não vai saber o que fazer com elas."