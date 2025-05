Fiergs inicia projeto de interiorização por Novo Hamburgo

A cidade de Novo Hamburgo foi palco, nos dias 5 e 6 de maio, da abertura oficial do projeto Rota Fiergs, iniciativa de interiorização promovida pelo Sistema Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul O encontro, realizado no campus da Universidade Feevale, reuniu representantes da indústria, sindicatos e autoridades públicas das regiões do Vale do Sinos e Encosta da Serra, com o objetivo de identificar demandas locais e alinhar ações conjuntas para o desenvolvimento industrial.

A entidade projetou investimentos, nos próximos dois anos, de até R$ 24 milhões para as duas regiões, que abrangem mais de 9 mil indústrias em 30 municípios. Entre os investimentos, R$ 19,9 milhões são projetados para o Vale do Sinos.

Esses valores envolvem a disponibilização de uma nova unidade móvel do Senai-RS para atuação nos segmentos de couro e calçado, além de propostas de reformas de unidades do Senai e outras iniciativas. Com impacto direto em Novo Hamburgo, está a instalação da Nova Escola Sesi de Ensino Médio EJA, com operação em prédio locado na Feevale, com oferta de milhares de vagas. O presidente do Sistema Fiergs, Claudio Bier, apresentou o Modelo de Gestão Integrado da entidade, metas regionais e programas sistêmicos.