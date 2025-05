Norte-americano Robert Prevost é o novo Papa

O cardeal norte-americano Robert Prevost, 69 anos, é o novo Papa. O religioso escolheu o nome de Leão XIV e mantém o comando da Igreja Católica fora da Europa.

"Que essa saudação de paz entre no coração de vocês, alcance a família de vocês, todo os povos, toda a Terra. Que a paz esteja com vocês", disse o novo Papa na sua primeira saudação aos fiéis na Praça de São Pedro.

Com um discurso alinhado ao que Francisco fez em seu pontificado, Leão XIV defendeu uma Igreja que avance. "Essa é a paz de Cristo ressucitado, uma paz desarmada, e uma paz desarmante, humilde e perseverante", afirmou na sacada da Basílica de São Pedro.

Prevost fez questão de saudar o seu antecessor, lembrando do seu legado durante os anos no comando da Igreja. "Guardamos ainda nos nossos ouvidos aquela voz fraca, mas sempre corajosa do Papa Francisco que abençoava Roma e dava sua benção para todo o mundo naquela manhã no dia da Páscoa. Permito dar prosseguimento àquela mesma benção. Deus nos ama, ama todos vocês. O mal não vai prevalecer, Estamos todos nas mãos de Deus."

"Nos ajudem também, uns anos outros, nos ajudem a construir pontes com diálogo, com encontro", disse Leão XIV Andrej ISAKOVIC/AFP/JC

O primeiro Papa norte-americano falou ao menos duas vezes na importância da construção de pontes, algo de Francisco também costumava reforçar, em contraponto às políticas anti-imigração, principalmente do governo de Donald Trump nos EUA.

"Juntos, de mãos dadas com Deus e uns com os outros, prossigamos, somos discipulso de Cristo, o mundo precisa de sua luz, a humanidade precisa dele como uma ponte para ser alcançada por Deus e por seu amor. Nos ajudem também, uns anos outros, nos ajudem a construir pontes com diálogo, com encontro", disse o novo Papa.

Prevost faz parte da Ordem de Santo Agostinho e ressaltou a importância disso em seu pontificado. "Sou filho de Santo Agostinho. Podemos caminhar juntos em direção daquela pátria para qual Deus nos preparou. À igreja de Roma, uma saudação especial. Precisamos tentar juntos ser uma igreja missionária, que constrói pontes, do diálogo, sempre aberta a receber, como nessa praça, com os braços abertos, todos os que precisam da nossa caridade, nossa presença, com diálogo e com amor (...) Queremos ser uma igreja sinodal, que avança, que busca sempre a paz, busca sempre a caridade, busca sempre estar próxima daqueles que sofrem."