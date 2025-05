Governador Eduardo Leite lidera missão aos EUA a partir de domingo

A partir deste domingo, o governo gaúcho dará início a mais uma missão oficial, dessa vez em Nova York, com foco na divulgação do Rio Grande do Sul, captação de investimentos e parcerias em tecnologia. O grande diferencial da agenda em relação à promovida na cidade em maio de 2023 é a inserção do Estado na programação da Brazilian Week, evento tradicional na agenda de negócios norte-americana e reconhecido como "a maior vitrine internacional" das potencialidades brasileiras nos Estados Unidos.



Para o Executivo estadual, o fato de a missão ocorrer exatamente um ano após a maior tragédia climática do Estado potencializa sua importância e traz ainda mais significado, pois representa uma forma de expor as potencialidades do Estado, mas também de estimular futuros negócios.

“Estamos trabalhando para que a reconstrução do Rio Grande do Sul seja também a construção de um Estado mais resiliente, inovador e conectado com as grandes transformações do mundo. O futuro que queremos exige coragem para fazer diferente, investir em tecnologia e abrir portas para novas oportunidades”, afirma o governador Eduardo Leite sobre a agenda.



Com esse propósito, o Rio Grande do Sul, através da Invest RS, agência de desenvolvimento criada há cerca de seis meses, promoverá em Nova York o RS Day, evento que reunirá uma série de empresários gaúchos, representantes do governo e e investidores internacionais. O objetivo do encontro é mostrar o Estado como polo competitivo para futuros investimentos e fomentar negócios em áreas consideradas estratégicas, como energia, agronegócio, tecnologia e infraestrutura.

Além de palestra do governador, o evento contará com painel do presidente da Invest RS, Rafael Prikladincki e do secretário da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capeluppi, com participação do empresário David Ochi e do vice-presidente de Operações da Aegea, Leandro Marin. O tema da apresentação versará sobre as oportunidades de investimento no Rio Grande do Sul e a consolidação de parcerias.



Ainda na programação da comitiva gaúcha, que se estende até a próxima quinta-feira (15) e será acompanhada por parlamentares e secretários estaduais, estarão eventos como o LIDE Brazil Investment Forum, o Painel Brazil & World Economy do BTG Pactual, Painel Brazilian Regional Markets, promovido pela Apex, e encontros com gestores de fundos de investimentos e outras organizações.