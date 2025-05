Eduardo Leite anuncia saída do PSDB e se filia ao PSD nesta sexta-feira (9)

O governador gaúcho Eduardo Leite confirmou nesta quinta-feira (8) que está deixando o PSDB após 24 anos no partido. Leite assinará sua filiação ao PSD nesta sexta-feira (9), por volta das 15h, em São Paulo.

O governador anunciou a sua saída do PSDB em nota: "Depois de 24 anos de filiação ininterrupta ao PSDB — meu único partido até aqui — comunico, com o coração cheio de gratidão, minha desfiliação da legenda.", disse Leite no comunicado.

anúncio deveria ocorrer nesta semana missão do governo do Estado a Nova York A mudança do partido do governador já havia sendo especulada há semanas, e a reportagem do Jornal do Comércio antecipou na terça-feira (6) que o, antes do início de uma, marcada para iniciar no domingo (11).

A saída de Leite do PSDB ocorre em meio a um processo de fusão dos tucanos com o Podemos, que deve ser concretizada em 6 de junho. Em entrevista ao portal InfoMoney publicada nesta quinta, o governador afirmou que o PSDB "está deixando de existir".

"O PSDB a que eu me filiei há 24 anos está deixando de existir. Tomou-se uma decisão de fazer uma fusão com o Podemos e, provavelmente, essa fusão vai ensejar um novo nome, um novo número, uma nova marca, um novo programa partidário. O PSDB, no formato que historicamente se apresentou para a população brasileira, está saindo do cenário. Vai ser um novo partido", afirmou.

No comunicado de saída do PSDB, Leite justificou o motivo: "As circunstâncias do cenário político e eleitoral, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Brasil, exigem novos caminhos. Caminhos que percorro com a mesma convicção de sempre: a de trabalhar por um país mais justo, mais eficiente, mais equilibrado e mais comprometido com o futuro".

A partir de seu ingresso no PSD, o governador deve buscar viabilizar uma candidatura à Presidência da República em 2026. O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, já havia afirmado a possibilidade de Leite concorrer ao Planalto no ano que vem, mas o gaúcho terá de disputar esta indicação com o chefe do Executivo do Paraná, Ratinho Júnior.

entrevista ao JC concedida na semana passada não descarta uma candidatura ao Senado, no caso de não conseguir ser o indicado do PSD à Presidência. Também não negou a possibilidade de cumprir o mandato de governador do Rio Grande do Sul e não disputar as eleições no ano que vem - se for candidato a algum cargo, terá de renunciar ao Piratini. Em, Leite revelou que, no caso de não conseguir ser o indicado do PSD à Presidência. Também não negou a possibilidade de cumprir o mandato de governador do Rio Grande do Sul e não disputar as eleições no ano que vem - se for candidato a algum cargo, terá de renunciar ao Piratini.

Já em 2022 Eduardo Leite disputou as prévias do PSDB à presidência, quando acabou derrotado pelo ex-governador de São Paulo João Dória, que posteriormente abandonou a candidatura. Não conseguindo a indicação dos tucanos para concorrer ao Planalto, foi candidato novamente ao governo do gaúcho, consagrando-se o primeiro governador do RS reeleito desde a redemocratização, em 1985.