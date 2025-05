Eduardo Leite deve anunciar filiação ao PSD nesta semana

O governador gaúcho Eduardo Leite deve anunciar a sua saída do PSDB e ingresso no PSD ainda nesta semana, conforme indicam quadros de ambos os partidos. A troca de sigla de Leite vem sendo especulada há semanas, e a expectativa é que se concretize antes de sua ida a uma missão em Nova York, marcada para ocorrer entre 11 e 15 de maio. De acordo com a presidente do PSDB no Rio Grande do Sul, Paula Mascarenhas, a decisão deve ser tomada “muito em breve”. “Ele vai tomar uma decisão acho que em breve, muito em breve. Seja como for, o Eduardo é um grande líder, e é um líder deste espaço cuja sobrevivência o PSDB hoje luta, é um líder do centro democrático”, disse a dirigente, que também integra o governo gaúcho como secretária Extraordinária de Relações Institucionais. Ela não confirmou, porém, que a decisão deve ser pelo PSD.Já Dimas Costa, único deputado do PSD na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, foi mais direto e afirmou à reportagem que deve ocorrer na quinta-feira (8) o anúncio de Leite de migração ao partido comandado nacionalmente por Gilberto Kassab. A expectativa se dá porque o governador deve viajar a São Paulo nesta data, para depois se dirigir aos Estados Unidos.