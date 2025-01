Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 25 a 31 de janeiro

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 25 e 31 de janeiro de 2025. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.

Complexo terá supermercado Zaffari, que começa a receber mobília para abrir. Matéria: Patrícia Comunello. Foto: Evandro Oliveira/JC.

O Parador da Lagoa, localizado em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre, tem mais de 30 anos de história, mas ganhou maior visibilidade após as enchentes de maio de 2024. Matéria: Júlia Fernandes (GE). Foto: Evandro Oliveira/JC.

A Lanchera do Ildo, que opera desde 2019 no bairro, terá café da manhã entre as novidades do novo ponto, que recebeu investimento de R$ 200 mil. Matéria: Isadora Jacoby (GE). Foto: Nathan Lemos/JC.

A Travessa Araújo Ribeiro, entre as ruas Sete de Setembro e Siqueira Campos, no Centro Histórico de Porto Alegre, é o novo "point" para vídeos. Matéria: Fernando Albrecht. Foto: Gilberto Jasper/Divulgação/JC.

O Sabor de Luna, que opera desde 2011 na Capital, prepara a abertura de novo ponto com novidades no cardápio. Matéria: Isadora Jacoby (GE). Foto: Mariana Sartori/Divulgação/JC.