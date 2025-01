Uma pequena rua do Centro de Porto Alegre é cobiçada pelas noivas

A Travessa Araújo Ribeiro, entre as ruas Sete de Setembro e Siqueira Campos, no Centro Histórico de Porto Alegre, é o novo "point" para vídeos de noivas, candidatas a modelo e fotos de turistas. O espaço foi revitalizado pelo programa Centro, da Secretaria de Planejamento e Assuntos Estratégicos da prefeitura. O local foi decorado com grafites e recebeu bancos e obras de arte.



A marcha da insensatez

Com todos os sinais vermelhos do Planalto ligados com a queda de popularidade de Lula (PT), o novo titular da Secretaria de Comunicação e ministros mais importantes elencaram uma série de mudanças para reverter o quadro nada bom para o governo. Ampliar o vale-refeição e criar mecanismo para baratear os alimentos estão na proa dessa nau. Como não tem comida grátis, o risco fiscal que já assusta vai tomar o elevador de subida rápida. Talvez a inflação pegue carona.

Sauna grátis

Apesar dos trajetos longos e muito demandados, as linhas Pinheiro de Porto Alegre não têm ar-condicionado. Imagina viajar com essa lua com as temperaturas do alto forno do doutor Jorge.

Transporte coletivo

Empresas de transporte coletivo de passageiros que atuam em Porto Alegre passam a contar com um regime especial para emitir Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas. Mudança já foi publicada no Diário Oficial.

Com todo gás

Segundo os últimos levantamentos, existem 34 fábricas de refrigerantes no Rio Grande do Sul. A maioria não chega a Porto Alegre porque não há gôndolas suficientes. O curioso é que nos anos 1980 o número era igual, algumas desapareceram, mas outras novas tomaram o lugar. No passado, cidades como Livramento abasteciam a Região Central com a indústria Gazapina e a Cirilinha de Santa Maria. Em Novo Hamburgo, a Cassel era famosa.

Correção

A nota sobre a audiência pública da OAB/RS é assinada pelo presidente da instituição, Leonardo Lamachia.

Dame dos

A quantidade de argentinos nos shoppings de Porto Alegre surpreende os consumidores. Os hermanos que vêm para cá e para o Litoral são correntinos em sua maioria, enquanto os de maior poder aquisitivo vão para as praias catarinenses, paulistas e nordestinas. Esses têm muita bala na agulha.

Aliás...

Tem uma historieta envolvendo um hermano e um gaúcho. Ele se vangloriou dos feitos históricos, das boas estradas, indústria automobilística própria, o baby beef que conquistou a Europa, o tango dançado no mundo todo, quando o brasileiro o interrompeu. - Mas perderam as Malvinas para os ingleses... - No, no, ocupamos o segundo lugar.

Feliz aniversário

A caxiense Intral completou 75 anos. Chega a esse importante marco como a maior fabricante de drivers led do Brasil, e é referência no setor de iluminação no mercado brasileiro e latino-americano, reconhecida como provedora de soluções para tecnologias de iluminação, com uma completa linha de lâmpadas e luminárias.

A vez do elogio

Veranista de Imbé conta que semana passada um caminhão com carroceria alta enganchou nos fios da esquina da Rolante com Santa Rosa e derrubou um poste deteriorado, abalando outros dois. Duas equipes da CEEE Equatorial colocaram novo poste de concreto em meia dúzia de horas e religaram toda a rede. Em pouco tempo.

Efeitos do calor