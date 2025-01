Mais de 3 mil árvores caíram em Porto Alegre no temporal de janeiro de 2024

16 de janeiro de 2024 ficou marcada pelo pavor, devido ao temporal que atingiu Porto Alegre rajadas de vento ficaram entre 110 km/h e 130 km/h. Segundo a secretaria de Serviços Urbanos (Smsurb), cerca de 3 mil árvores caíram em decorrência do temporal. As ocorrências foram registradas via 156. Um ano depois, a pasta atua, principalmente, no plantio e supressão de árvores. A madrugada de, principalmente nas Zonas Sul e Norte. As. Segundo a secretaria de Serviços Urbanos (Smsurb), cerca de 3 mil árvores caíram em decorrência do temporal. As ocorrências foram registradas via 156. Um ano depois, a pasta atua, principalmente, no plantio e supressão de árvores.

Os resíduos foram destinados à Estação de Transbordo da Lomba do Pinheiro. Porém, para alocar os materiais de forma temporária, foram criados ao menos dois bota-espera, um localizado no Complexo Porto Seco, na Zona Norte, e outro na avenida Cavalhada, na Zona Sul.

LEIA TAMBÉM: IPH afirma que obras de reconstrução no RS exigem estudos adicionais

Segundo o novo secretário de Serviços Urbanos, Vitorino Baseggio, a maioria das árvores era saudável. Em locais com quedas parciais, como o bairro Santa Tereza, foi realizado o equilíbrio da copa. Os principais bairros impactados foram Assunção, Espírito Santo, Pedra Redonda, Cristal e Cruzeiro.



Entre as iniciativas, Baseggio destacou o programa baixa renda, que permite a poda e supressão dentro de áreas privadas de pessoas que não possuem condições. Outro ponto trata-se de reuniões semanais com a CEEE Equatorial. “Eles melhoraram muito a questão das podas, o problema é o recolhimento dos galhos. A população não entende e cobra da prefeitura. Há casos em que os galhos estão trançados nos cabos. Então, a prefeitura não consegue atuar sozinha”, argumenta o secretário de Serviços Urbanos.



Procurada pela reportagem, a CEEE Equatorial alegou, por meio de nota, que realizou um investimento de R$ 2,5 bilhões até dezembro do ano passado. Na Capital, a distribuidora investiu R$ 106 milhões em obras na rede de distribuição e substituiu 123,5 km de rede de baixa tensão por condutores isolados. Também foram implementados 209 novos religadores automáticos e modernizados 66,4 km de rede de média tensão.

distribuidora reforçou que "mantém fiscalização constante e atua em parceria com órgãos públicos para a realização de podas preventivas".



Na reconstrução da cidade, a secretária de Serviços Urbanos também realiza um mutirão de levantamento de copas e limpeza, visando a melhoria e combate aos focos de lixo, em 15 praças da Capital. Um Termo de Referência de manejo arbóreo foi elaborado nos últimos dias - tema que o secretário alegou ser prioridade durante a gestão.



“Tanto janeiro quanto em maio vivenciamos os efeitos das mudanças climáticas. Para equacionar, precisamos atuar de duas formas: reduzir a emissões de gases poluentes e preparar a cidade para essa nova realidade”, salienta o secretário do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), Germano Bremm.



De acordo com o ele, os investimentos de manejo implementados em janeiro foram ampliados com as enchentes. “Houve um investimento de mais de R$ 25 milhões de reais em prevenção climática, que se soma ao Centro de Monitoramento de Contingência, monitoramento da qualidade do ar, os totens de alerta climático Com o intuito de garantir a segurança e eficiência na interação entre a arborização urbana e a rede elétrica, ae atua em parceria com órgãos públicos para a realização de podas preventivas".Na reconstrução da cidade, a secretária de Serviços Urbanos também realiza um mutirão de levantamento de copas e limpeza, visando a melhoria e combate aos focos de lixo, em 15 praças da Capital. Umfoi elaborado nos últimos dias - tema que o secretário alegou ser prioridade durante a gestão.“Tanto janeiro quanto em maio vivenciamos os efeitos das mudanças climáticas. Para equacionar, precisamos atuar de duas formas:”, salienta o secretário do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), Germano Bremm.De acordo com o ele, os investimentos de manejo implementados em janeiro foram ampliados com as enchentes. “Houve um investimento de mais de R$ 25 milhões de reais em prevenção climática, que se soma ao Centro de Monitoramento de Contingência, monitoramento da qualidade do ar, ose as réguas que geram alertas de vento excessivo”.

LEIA TAMBÉM: Novo boletim da NOAA confirma La Niña para o verão deste ano

A partir do evento climático de janeiro, o município passou a exigir aos novos empreendimentos a fiação subterrânea, “não apenas para embelezamento, mas para contingência”, complementa Bremm. Mais de 3 mil árvores foram plantadas na Capital depois dos eventos climáticos de 2024.



Segundo a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) 193 ocorrências de bloqueios nas vias foram registradas, sendo 70 com bloqueio total por queda de árvores, 14 por postes ou fios caídos e dois por acúmulo de água, além de 63 bloqueios parciais. Mais de 100 semáforos ficaram foram de operação devido a falta de energia.