Totens de alerta climático entram em operação nesta quarta-feira, em Porto Alegre

A partir desta quarta-feira (15), o sistema de monitoramento e alerta para riscos climáticos entra em operação em Porto Alegre. Os 10 totens, instalados em pontos das Ilhas dos Marinheiros e Pintada e em áreas próximas de arroios da Capital, realizam diferentes medições, como volume de chuva, velocidade e direção dos ventos.



Os equipamentos também permitem a medição da umidade, pressão, qualidade do ar e radiação solar. Para instalação, foi firmado contrato de 12 meses com a empresa Helper Tecnologia de Segurança, com o investimento da prefeitura no valor de R$ 2,4 milhões.

Segundo o secretário do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), Germano Bremm, “essa é uma das respostas de um conjunto de ações. Tivemos o Plano de Contingência, o monitoramento meteorológico e hidrológico - que conta com oito profissionais, que irão monitorar em tempo real a situação - e os totens”, explica o secretário.



As câmeras de videomonitoramento instaladas no totens têm visão de 360° graus, e os alto-falantes de grande potência têm a função de propagar o som ao vivo ou reproduzir mensagens automáticas programáveis e emitir avisos por sirene.

Conforme o diretor-geral da Defesa Civil, coronel Evaldo Rodrigues Júnior, os totens servem como um meio de comunicação com a população. "Eles irão fornecer para o banco de dados da Defesa Civil uma série de informações periódicas, esse mesmo ponto serve de monitoramento".

Os alertas poderão ser emitidos por sirene, de forma luminosa ou por voz, no ponto escolhido. "Atenção comunidade do bairro Sarandi, Porto Alegre está sob alerta de tempestade" demonstra o coronel.

Dos 10 totens instalados em Porto Alegre, quatro contam com sensor fluviométrico PMPA/SMAMUS/Defesa Civil/Divulgação/JC

Dos 10 totens, quatro contam com sensor fluviométrico, responsável pelo monitoramento do nível de um curso d'água. Eles estão localizados nos bairros Lami, Guarujá, Ilha da Pintada e barragem Lomba do Sabão, na Lomba do Pinheiro.

Ainda conforme o diretor-geral da Defesa Civil, 20 profissionais passarão por capacitação para utilizar o sistema. O teste final dos equipamentos será realizado na tarde desta quarta-feira (15), às 14h, no totem do Arroio Moinho, localizado na rua da Represa, nº 9, no bairro Coronel Aparício Borges e contará com a presença do prefeito Sebastião Melo e gestores municipais.

Na sequência, será feita uma visita ao Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil (Cemadec), na rua Buenos Aires, nº 156, no bairro Jardim Botânico. O Cemadec foi reformado e adaptado para operar o novo sistema de monitoramento climático da Capital.

Localização dos totens do sistema de alertas de desastres:

Ilha Grande dos Marinheiros: Rua Nossa Sra Aparecida, 10 (Arquipélago) Arroio Passo das Pedras: Av. 10 de Maio, 592 (Passo das Pedras) Arroio Sarandi: Av. Assis Brasil, 629 Arroio Sarandi: Rua Adherbal Barbosa Faria, 601 Arroio Moinho: Rua da Represa, 9, (Cel. Aparício Borges) Humaitá/Vila Farrapos: Rua Frederico Mentz, 145 Ilha da Pintada: Rua Capitão Coelho, 46 - BL P Barragem Lomba do Sabão: Rua do Zaire, 184 (Lomba do Pinheiro) Arroio Guarujá: Av. Guaíba, 2811 (Vila Assunção) Travessa do Espigão: Av. Beira Rio, 1364 (Lami)