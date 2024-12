JC Te Lembra: Aeroporto Salgado Filho, Taxa Selic elevada e Mapa Econômico do RS

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.

obras no Aeroporto Salgado Filho foram concluídas Todas ase o complexo volta a operar a pleno, com pousos e decolagens 24h por dia, a partir da próxima segunda-feira (16).

elevar a Taxa Selic em 1 ponto percentual O Comitê de Política Monetária do Banco Central surpreendeu o mercado ao, atingindo 12,25% ao ano.

Presidente Lula foi hospitalizado nesta semana após sofrer um acidente que ocasionou em hemorragia no cérebro. A cirurgia foi bem sucedida e o presidente segue em observação na UTI.

adulteração de leite em uma indústria de Taquara Operação policial prendeu nesta semana o químico envolvido na, no Rio Grande do Sul.

Renato Portaluppi, comissão técnica e o departamento de futebol do Grêmio votação do projeto das debêntures Além do técnicodeixam o time Tricolor. Enquanto isso, o Internacional realiza, na próxima semana,na tentativa de amortizar as dívidas do Colorado.