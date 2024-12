Com direito a festa, Renato Portaluppi se despede da torcida no aeroporto

Na tarde desta terça-feira (10), o Salgado Filho virou salão de festas. Após ser divulgada a não permanência de Renato Portaluppi para a temporada de 2025, a torcida se mobilizou e preparou uma despedida digna para o ídolo. Com direito a festa e música, mais de 600 tricolores se fizeram presentes no aeroporto para prestar homenagens ao ex-treinador gremista. O evento foi organizado pela Geral do Grêmio, uma das maiores torcidas organizadas do clube, e marcou o desfecho de uma grande história de amor.

LEIA MAIS: Chega ao fim a quarta passagem de Portaluppi pelo Grêmio

Portaluppi, que tinha voo marcado para às 15h, reuniu-se brevemente com o seu povo para dar um último adeus. Pouco antes do horário, o ex-técnico abanou para a multidão gremista e prontamente se direcionou para a área embarque. Portaluppi, frente à decisão divulgada na tarde de segunda-feira, voltou para o Rio de Janeiro e se encontra livre no mercado. O ídolo tricolor, no entanto, já afirmou que, por hora, não pretende dar seguimento a sua carreira. "Preciso de férias", respondeu Renato quando questionado a respeito do seu futuro.

Para além da homenagem prestada, a terça-feira também reservou para o torcedor uma longa lista de dispensas. A começar pelo alto escalão, Marcelo Salles e Alexandre Mendes, auxiliares técnicos de Portaluppi durante a sua última passagem, deixam o clube. Na preparação física, Mário Pereira e o auxiliar Gabriel Gindri Alves não executarão mais as suas funções. Por fim, o treinador de goleiros Mauri Lima e o auxiliar Enio Oliveira também são baixas. O Grêmio dá início às tão prometidas reformulações. Pensando nas chegadas, por outro lado, tudo segue incerto na Arena.