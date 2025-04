Grêmio acerta com Marlon, o terceiro lateral-esquerdo da temporada

No penúltimo dia da janela de transferências dos Campeonatos Estaduais, o Grêmio acertou com o terceiro lateral-esquerdo na temporada. Trata-se de Marlon, que está na reserva do Cruzeiro e é um sonho antigo da direção. Ele chega por empréstimo, sem custos, e com uma obrigação de compra caso atinja 20 jogos no ano, entre Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana, essa a partir do mata-mata, já que defendeu os mineiros na fase de grupos.

O técnico Gustavo Quinteros ganha um nome importante para brigar por posição com Lucas Esteves, reforço vindo do Vitória na reta final do Gauchão. Isso porque Luan Candido, ex-Bragantino, ainda não entrou em forma e, por enquanto, é uma das grandes decepções deste início de 2025.

A janela se encerra nesta sexta-feira (11) e a tendência é que não desembarquem novos nomes para defender o time gremista. Marlon fecha uma extensa lista de reforços no ano, somados ao técnico Gustavo Quinteros, pressionado para que sua equipe performe o esperado.