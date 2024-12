Chega ao fim a quarta passagem de Portaluppi pelo Grêmio

Por fim, a novela Renato Portaluppi chegou ao seu desfecho. Após uma tortuosa temporada e numerosas contestações, o Grêmio finalmente "pôs os pingos no is": o ídolo está fora. Conforme decidido em reunião com o presidente Alberto Guerra na manhã desta segunda-feira (9), o técnico não comandará o Tricolor em 2025, dando fim a sua quarta passagem como comandante gremista. Com direito a queda prematura nas copas e a uma angustiante luta contra o rebaixamento, o treinador liderou uma campanha tortuosa para o torcedor gremista. Para além do treinador, Antônio Brum, também teve a sua saída anunciada em coletiva no final da tarde. De acordo com o dirigente, entretanto, a sua saída "não tem ligação alguma com o desenlace de Renato Portaluppi".

O extracampo foi decisivo para o fim melancólico do treinador. O ídolo concedeu, no decorrer do campeonato, uma série de depoimentos polêmicos nas coletivas, fechando-se para contestações e adotando uma postura combativa frente à imprensa. O seu comportamento, em conjunto com o cenário vivido na tabela, convergiram no desgaste da sua imagem e, consequentemente, no desenlace observado. Ainda assim, Renato é inegavelmente o técnico que mais vezes comandou o Grêmio na história e, apesar de sua saída conturbada, deixa o clube com uma vasta lista de conquistas em seu currículo.

O Grêmio informou a decisão seu site oficial: "O Grêmio comunica que o contrato do técnico Renato Portaluppi não será renovado para a próxima temporada. Em reunião na manhã desta segunda-feira, o treinador informou o desejo de deixar o clube". Na tarde desta segunda, Portaluppi publicou um vídeo em suas redes explicando a situação. "Acho que foi a decisão certa no momento", disse o ídolo tricolor. Emocionado com o fim de ciclo, o treinador reafirmou seu amor pelo clube e alegou ter sempre "vestido a camisa e defendido a instituição". Ele também não perdeu a oportunidade de agradecer à direção, aos funcionários, ao seu antigo elenco e, é claro, à torcida por todos os momentos marcantes.