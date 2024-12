Na despedida da temporada, Inter é goleado pelo Fortaleza e deixa o G-4

A despedida de 2024, assim como toda a temporada, deixou um gosto amargo para os colorados. O ano que começou cercado de expectativas por títulos terminou sem conquistas e com uma goleada de 3 a 0 para o Fortaleza na última rodada do Brasileirão. Os gols da partida, válida pela 38ª rodada, foram marcados por Moisés (duas vezes) e Tinga. Com o resultado, o Inter caiu para a 5ª colocação, fora do G-4, encerrando o torneio com 65 pontos.

Nos primeiros minutos, o Colorado deu sinais de que poderia curtir as férias de final de ano com uma última vitória na mala. Logo no primeiro lance do jogo, Gustavo Prado encontrou Bruno Henrique livre na marca do pênalti. O meio-campista, porém, tentou um chute de efeito e desperdiçou a chance.

O Colorado seguiu tentando impor volume de jogo através de triangulações, até que, aos seis minutos, em um lance aparentemente sem perigo, Rochet furou em bola dentro da pequena área e antecipou o presente de Natal para Moisés: 1x0 Fortaleza.

A partir daí, o time gaúcho perdeu o foco. Aos 19, um novo apagão na defesa. Tinga lançou a bola para frente, e Clayton Sampaio perdeu uma dividida fácil com Moisés, que novamente não perdoou e ampliou o placar.

Com a vantagem consolidada, o Fortaleza passou a controlar o jogo, apostando em ataques pontuais, mas sem correr riscos desnecessários. Enquanto o Inter, desorientado, pouco ameaçou o goleiro João Ricardo.

Na segunda etapa, Roger Machado sacou Valencia e colocou Gabriel Carvalho, em uma tentativa de administrar melhor a possa da bola. As desatenções, no entanto, persistiram. Aos 7, Mancuso cruzou na cabeça de Tinga que, sem marcação, teve o trabalho de apenas encobrir Rochet.

A partida seguiu em ritmo de treino, com chances desperdiçadas de ambos os lados. Tabata perdeu um gol inacreditável sem goleiro, e Borré balançou as redes, mas o tento foi anulado por impedimento. Aos 45 minutos, sem acréscimos, Matheus Delgado Candançan encerrou o jogo e decretou o apito final para o ano do Inter. Mesmo fora do G-4, os gaúchos garantiram, como prêmio de consolação, acesso direto à fase de grupos da Libertadores 2025.

Fortaleza (3) João Ricardo; Tinga; Brítez, Titi e Mancuso (Felipe Jonatan); Matheus Rossetto (Kervin Andrade), Hércules (José Welison) e Pochettino (Emmanuel Martínez); Marinho, Lucero e Moisés (Breno Lopes). Técnico: Juan Vojvoda.

Inter (0) Rochet; Bruno Gomes, Clayton, Vitão e Bernabei; Rômulo (Fernando) e Bruno Henrique (Luis Otávio); Tabata (Ricardo Mathias) e Gustavo Prado (Lucca); Borré e Valencia (Gabriel Carvalho). Técnico: Roger Machado.

Árbitro: Matheus Delgado Candançan